Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας αποφάσισαν χθες Τετάρτη να παραταθεί για δύο μήνες, έως τις 10 Ιανουαρίου, η ανακωχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Συμφωνήσαμε σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) να παρατείνουμε (…) την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου (…) ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.