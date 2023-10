Το λονδρέζικο αεροδρόμιο Λούτον ανέστειλε όλες τις πτήσεις του έως αργά το μεσημέρι σήμερα (15:00 τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) ύστερα από πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, και οδήγησε στη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσης του.

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα θύματα από τη φωτιά, για την οποία οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν αργά χθες, Τρίτη. Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τη σημείο φαίνονται τεράστιες φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο οίκημα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

«Η προτεραιότητά μας παραμένει η στήριξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας. Κατά συνέπεια, πήραμε τώρα την απόφαση να αναστείλουμε όλες τις πτήσεις έως τις 3 μμ (τοπική ώρα) σήμερα», ανέφερε η εταιρία λειτουργίας του αεροδρομίου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η αναστολή επρόκειτο να διαρκέσει αρχικά έως το μεσημέρι.

Η τοπική υπηρεσία της πυροσβεστικής ανακοίνωσε ότι έως 1.200 οχήματα μπορεί να βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης την ώρα εκείνη, και ότι από νωρίς το πρωί τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναμένονταν να παραμείνουν στο σημείο για ώρες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να εξακριβωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανέφερε ότι τέσσερις πυροσβέστες και ένα μέλος του προσωπικού του αεροδρόμιου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το Λούτον είναι το πέμπτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη Βρετανία με βάση την επιβατική κίνηση, μετά το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ και το Μάντσεστερ, και είχε 13,3 εκατ. επιβάτες το 2022, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.