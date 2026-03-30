Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) έκρινε ότι η κυβέρνηση του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε θα όφειλε να βάλει τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εφαρμογή για τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο του «πολέμου» του αρχηγού του κράτους εναντίον των συμμοριών, που οδήγησε σε περίπου 91.000 συλλήψεις χωρίς δικαστικά εντάλματα.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε επέβαλε την 27η Μαρτίου 2022 καθεστώς «εξαίρεσης που οδήγησε στη σύλληψη χιλιάδων ανθρώπων χωρίς δικαστικά εντάλματα και, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε αποτέλεσμα κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σαλβαδοριανές αρχές θα έπρεπε να βάλουν τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να εγγυηθούν έλεγχο από τη δικαιοσύνη και δίκαιες δίκες», ανέφερε η ΜΚΟ μέσω X.

It’s been four years since El Salvador President Nayib Bukele declared a state of emergency. Since then, authorities have detained more than 91,000 people, including children. Authorities should end the state of emergency and ensure prompt judicial review and fair trials. pic.twitter.com/LfWZMrvo4l — Human Rights Watch (@hrw) March 27, 2026

Υπογράμμισε ότι «πέρασαν τέσσερα χρόνια» από την κήρυξη κατάστασης έκτακτης από τον αρχηγό του κράτους και έκτοτε οι Αρχές «συνέλαβαν πάνω από 91.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», συχνά χωρίς κανένα στοιχείο.

Αρκετές κυβερνήσεις της δεξιάς στη Λατινική Αμερική εννοούν να μιμηθούν την πολιτική του Μπουκέλε, μέγα συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, παρά τις επικρίσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την Παρασκευή, η ΜΚΟ Socorro Jurídico Humanitario (SJH) κατήγγειλε πως πάνω από 500 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές του Σαλβαδόρ τα τέσσερα χρόνια του «πολέμου» εναντίον των συμμοριών.

Μια ημέρα νωρίτερα, το κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ, όπου κυριαρχεί η προεδρική παράταξη, ενέκρινε τη θέσπιση ποινής ισόβιας κάθειρξης για ανήλικους «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες», που είχε απαιτήσει ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εγκρίθηκε αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος ώστε να επιτρέπεται η επιβολή ισόβιας κάθειρξης, απαγορευμένης ως φέτος δυνάμει του θεμελιώδους νόμου, σε «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες». Ως τώρα, η βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης στο Ελ Σαλβαδόρ ήταν τα 60 έτη.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε χαίρει υψηλής δημοτικότητας καθώς ο «πόλεμος» εναντίον των συμμοριών που εξαπέλυσε μείωσε τις ανθρωποκτονίες σε ιστορικό χαμηλό στη χώρα της κεντρικής Αμερικής και αποδυνάμωσε ιδίως τις συμμορίες Mara Salvatrucha και Barrio 18, που έχουν ανακηρυχτεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από το Σαλβαδόρ και από τις ΗΠΑ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP