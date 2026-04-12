Νέος κύκλος έντασης καταγράφεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν κατηγορίες για εκτεταμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ το Mεγάλο Σάββατο. Παρά τις προσδοκίες για προσωρινή αποκλιμάκωση λόγω της εορτής των Ορθοδόξων, η εκεχειρία φαίνεται να έμεινε μόνο στα χαρτιά.

Η ρωσική πλευρά είχε ανακοινώσει ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκούσε 32 ώρες, από τις 16:00 του Σαββάτου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόταση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η χώρα του θα απαντήσει σε κάθε παραβίαση.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, μέχρι τις 07:00 το πρωί της Κυριακής είχαν καταγραφεί συνολικά 2.299 παραβιάσεις της εκεχειρίας από ρωσικές δυνάμεις. Όπως αναφέρεται, σημειώθηκαν 28 επιθέσεις, 479 βομβαρδισμοί πυροβολικού, 747 πλήγματα από επιθετικά drones και 1.045 επιθέσεις με drones FPV. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν καταγράφηκαν επιθέσεις με πυραύλους ή κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για 1.971 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ 258 φορές με πυροβολικό και άρματα μάχης, πραγματοποίησαν 1.329 επιθέσεις με drones FPV και εξαπέλυσαν εκατοντάδες ακόμη πλήγματα με διάφορα πυρομαχικά, κυρίως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επιπλέον, η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για τρεις νυχτερινές επιθέσεις κατά θέσεών της, καθώς και για τέσσερις απόπειρες προέλασης ουκρανικών δυνάμεων, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, αποκρούστηκαν.