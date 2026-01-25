Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτήρισε σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

Τη σχετική δημοσίευση του Ομπάμα συνοδεύει μια κοινή δήλωση του ίδιου μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ Ομπάμα, στην οποία αναφέρουν τα εξής:

«Η δολοφονία του Alex Pretti είναι μια πραγματική τραγωδία. Θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ένα σήμα κινδύνου για όλους τους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουν, ότι πολλές από τις βασικές αξίες μας ως έθνος δέχονται όλο και περισσότερες επιθέσεις.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβολής του νόμου και μετανάστευσης έχουν ένα δύσκολο έργο. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αναμένουν από αυτούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και να συνεργάζονται με τους κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους, αντί να αντιτίθενται σε αυτούς, προκειμένου να διασφαλίζουν τη δημόσια ασφάλεια.

Αυτό δεν είναι αυτό που βλέπουμε στη Μινεσότα. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε το αντίθετο.

Εδώ και εβδομάδες, άνθρωποι σε όλη τη χώρα είναι δικαιολογημένα εξοργισμένοι από το θέαμα των μασκοφόρων νεοσύλλεκτων της ICE και άλλων ομοσπονδιακών πρακτόρων που ενεργούν με ατιμωρησία και χρησιμοποιούν τακτικές που φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να εκφοβίζουν, να παρενοχλούν, να προκαλούν και να θέτουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης. Αυτές οι άνευ προηγουμένου τακτικές – τις οποίες ακόμη και ο πρώην κορυφαίος δικηγόρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε ως ντροπιαστικές, παράνομες και σκληρές – έχουν πλέον οδηγήσει στο θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυροβολισμούς. Ωστόσο, αντί να προσπαθήσουν να επιβάλουν κάποια μορφή πειθαρχίας και λογοδοσίας στους πράκτορες που έχουν αποστείλει, ο Πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της τρέχουσας κυβέρνησης φαίνονται πρόθυμοι να κλιμακώσουν την κατάσταση, προσφέροντας δημόσιες εξηγήσεις για τους πυροβολισμούς του κ. Pretti και της Renee Good που δεν βασίζονται σε καμία σοβαρή έρευνα και που φαίνεται να έρχονται σε άμεση αντίθεση με τα αποδεικτικά στοιχεία από τα βίντεο.

Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτή την τελευταία τραγωδία, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης θα επανεξετάσουν την προσέγγισή τους και θα αρχίσουν να αναζητούν τρόπους για να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τον κυβερνήτη Walz και τον δήμαρχο Frey, καθώς και με την πολιτειακή και τοπική αστυνομία, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω χάος και να επιτύχουν τους νόμιμους στόχους επιβολής του νόμου.

Εν τω μεταξύ, κάθε Αμερικανός πρέπει να υποστηρίξει και να αντλήσει έμπνευση από το κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων στη Μινεάπολη και σε άλλα μέρη της χώρας. Αυτές οι διαδηλώσεις μας υπενθυμίζουν την κατάλληλη στιγμή ότι, τελικά, εναπόκειται σε κάθε έναν από εμάς ως πολίτες να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην αδικία, να προστατεύσουμε τις βασικές μας ελευθερίες και να ζητήσουμε λογοδοσία από την κυβέρνησή μας».