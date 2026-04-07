Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου απηύθυνε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, σχολιάζοντας την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και τις απειλές που διατυπώνονται σε βάρος του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Καστέλ Γκαντόλφο, ο ποντίφικας χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές κατά του ιρανικού λαού, υπογραμμίζοντας ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου αλλά και ηθικής τάξης.

«Σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, είχαμε αυτή την απειλή κατά όλου του λαού του Ιράν. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Εδώ υπάρχει σίγουρα θέμα διεθνούς δικαίου αλλά και πολλά περισσότερα. Πρόκειται για ένα ηθικό θέμα για το καλό ολόκληρου του λαού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές να λάβουν υπόψη τις συνέπειες για τους αμάχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πιο ευάλωτους.

«Θα ήθελα να καλέσω όλους να λάβουν υπόψη τους τις καρδιές τόσων αθώων ανθρώπων, τόσων παιδιών, τόσων ηλικιωμένων. Είναι άνθρωποι απόλυτα αθώοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί θύματα της κορύφωσης ενός πολέμου που έχει ξεκινήσει πριν από πολλές ημέρες», πρόσθεσε.