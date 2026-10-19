Νέα διπλωματική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών στην Ουκρανία ανέλαβε το Βατικανό, με τον Ποντίφηκα να επιδιώκει την εξασφάλιση τρόπων ανακούφισης για τους αμάχους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εστιάζοντας στις περιοχές που δοκιμάζονται σκληρά από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στο Ολέσκι

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Προκαθήμενος της Ρωμααιοκαθολικής Εκκλησίας υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να επιτραπεί η ασφαλής μεταφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στην πόλη Ολέσκι. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τον ομαλό εφοδιασμό του τοπικού πληθυσμού.

Ανάγκη συντονισμού μεταξύ των δύο πλευρών

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Βατικανό ανακοίνωσε πως ο Πάπας προέτρεψε να υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ξεπεραστούν τα επιχειρησιακά εμπόδια και να ανοίξουν αμέσως οι απαραίτητοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι προς όφελος των αμάχων που βρίσκονται σε κίνδυνο.