Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου χθες Κυριακή τους Ισραηλινούς να ψηφίσουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στις αυριανές βουλευτικές εκλογές, προβάλλοντας τον πόλεμο που εξαπέλυσαν μαζί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ως παράδειγμα «κοινής νίκης».

«Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, παρακαλώ να θυμάστε ότι ο Μπίμπι υπήρξε (ως) πρωθυπουργός εξαίρετος πολεμιστής», επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.