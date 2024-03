Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετώπισαν τα αεροσκάφη που χρειάστηκε να πετάξουν πάνω από τη Βαλτική το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού χιλιάδες από αυτά παρατήρησαν παρεμβολές και προβλήματα στα συστήματα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS) τους.

Οι παρεμβολές διήρκεσαν περίπου 48 ώρες και επηρέασαν τα GPS 1.614 αεροπλάνων, πολλά από τα οποία ήταν πολιτικά, γεμάτα επιβάτες. Αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από πολλά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, στην ανατολική Ευρώπη, ανέφεραν επίσης παρεμβολές στα σήματα GPS τους.

Οι περισσότερες παρεμβολές έγιναν εντός του εναέριου χώρου της Πολωνίας, αλλά και σε αεροπλάνα που πετούσαν εντός του FIR της Γερμανίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

Ended with 63 hours and 40 minutes at 14:18 (GMT +1) this afternoon.

First 24 hours was with full/regular power (Sweden, Germany, Poland) and after that almost 40 hours reduced to what can be described as covering Polish airspace only. pic.twitter.com/UmGdJcGi3p

— Rundradion (@rundradion) March 25, 2024