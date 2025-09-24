Παρεμβολές στο GPS, ενώ μετέφερε την Υπουργό Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες, δέχτηκε στρατιωτικό αεροσκάφος το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που πετούσε πάνω από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Η πτήση είχε προορισμό τη Λιθουανία, όπως ανέφερε το υπουργείο, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Europa Press.

To ισπανικό στρατιωτικό αεροπλάνο δέχτηκε απόπειρα απενεργοποίησης του GPS αλλά η προσπάθεια δεν απέδωσε καρπούς, καθώς το αεροσκάφος έλαβε σήματα από έναν στρατιωτικό δορυφόρο, που βοήθησε τις επικοινωνίες του.

Πρόσφατα, την 1η Σεπτεμβρίου η εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε επιβεβαιώσει ότι αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία, αναγκάζοντας τους πιλότους να προσγειωθούν χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες.