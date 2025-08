Οργή προκάλεσε στη Γαλλία το θράσος ενός άνδρα, που άναψε τσιγάρο από την φλόγα που καίει στον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη βρίσκεται κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, σε ένα από τα πιο κεντρικά και -θεωρητικά- καλά φυλασσόμενα σημεία της πόλης του φωτός.

Ο νεαρός άνδρας μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα άλλων τουριστών και επισκεπτών του μνημείου, γονάτισε πάνω από την φλόγα με το τσιγάρο στο στόμα, το άναψε και αποχώρησε σα να μη συνέβη τίποτα.

Outrage in France after a man is filmed lighting his cigarette from the eternal flame of the Tomb of the Unknown Soldier in Paris pic.twitter.com/QOv5EAuONs

