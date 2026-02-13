Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικό κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ένας δεύτερος αστυνομικός να ανοίξει πυρ για να τον εξουδετερώσει, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ο δράστης

Το περιστατικό, όπως ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού, συνέβη κοντά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου αστυνομικοί αναζωπύρωναν τη φλόγα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού. Ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, oύτε υπήρξε κάποιος άλλος τραυματισμός.

BREAKING: A man armed with a knife has tried to attack a police officer near the Arc de Triomphe in Paris. Police fired at the man in response, according to the mayor of the city’s eighth district.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/TQ9RulEhfR — Sky News (@SkyNews) February 13, 2026

Paris: les images de l’interpellation de l’agresseur d’un gendarme au niveau de l’Arc de Triomphe pic.twitter.com/1AurnuOcDA — BFM (@BFMTV) February 13, 2026

💬 “La personne touchée se trouve dans un état très grave” ➡️ Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez réagit après l’agression d’un gendarme à l’Arc de Triomphe pic.twitter.com/Ik6taDNNDl — BFM (@BFMTV) February 13, 2026

Γνωστός στις Αρχές

Η γαλλική εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν ενήμερη για την κατάσταση και είχε ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Δεν διευκρινίστηκε αμέσως γιατί η εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αντέδρασε τόσο γρήγορα.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές. Προέρχεται από το Μόλενμπεκ, γνωστό προάστιο των Βρυξελλών που έχει αποκτήσει τη φήμη «κυψέλης τζιχαντιστών» μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015 και στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2016.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης

Με πληροφορίες από το Reuters