Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει διαμορφώσει νέες συνήθεις στον κόσμο που την απολαμβάνει, ωστόσο ένα βίντεο από την Πρωτοχρονιά στο Παρίσι έρχεται να αναδείξει το τρόπο που ζούμε την κάθε στιγμή.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες άνθρωποι στα Ηλύσια Πεδία την ώρα που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά του 2024 σήκωσαν τα κινητά τους για να καταγράψουν σε βίντεο την στιγμή και το σκηνικό που διαμορφώθηκε από τα χιλιάδες βεγγαλικά που έκαναν την «νύχτα – μέρα» στην Πόλη του Φωτός.

Το βίντεο κάνει τον γύρο των social media και όπως γράφουν πολλοί «ούτε ένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν έζησε τη στιγμή».

Not a single person living in the moment… pic.twitter.com/KwCQ7zqLPX

— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) January 1, 2024

