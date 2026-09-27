Πρωτοφανείς σκηνές θρησκευτικής λατρείας εκτυλίχθηκαν στο Παρίσι με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα, η οποία προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους πιστούς. Τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, η οποία το απόγευμα του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, μετατράπηκε σε ένα γιγαντιαίο, υπαίθριο εξομολογητήριο.

Σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που κατέγραψε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Πολ Λαρουτουρού την ώρα που τελούνταν η παπική λειτουργία, δεκάδες καθολικοί κληρικοί κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο στα πεζοδρόμια της διάσημης λεωφόρου. Εκεί, σε απόσταση αναπνοής από τις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων και τις βεράντες των καφέ, δέχονταν τους πιστούς προκειμένου να τους εξομολογήσουν και να τους κοινωνήσουν καταμεσής του δρόμου.

Πρόκειται για εικόνες που είχαν να καταγραφούν στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Το συγκεκριμένο υλικό έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και έγινε viral, πυροδοτώντας ανάμεικτες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, με άλλους να επικροτούν τη μαζική συμμετοχή και άλλους να δηλώνουν σοκαρισμένοι από το ασυνήθιστο θέαμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη επίσημη επίσκεψη Ποντίφικα στη γαλλική επικράτεια είχε πραγματοποιηθεί το 2008 από τον Βενέδικτο ΙΣΤ’.