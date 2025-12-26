Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, 26/12, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτισσες στους σταθμούς του μετρό στο Παρίσι, προκαλώντας τραυματισμούς σε τρεις γυναίκες. Την είδηση μεταδίδουν διεθνή και γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Σύμφωνα με αναφορές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων και του Le Parisien, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς της γραμμής 3 του μετρό του Παρισιού République Arts et Métiers και Opéra, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας μεταξύ περίπου 16:15 και 16:45 τοπική ώρα.

Οι τρεις γυναίκες που τραυματίστηκαν δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Τα τραύματά τους περιγράφονται ως ελαφρά ή μέτρια και οι αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Ο φερόμενος δράστης περίπου 25 ετών, σύμφωνα με τοπικές πηγές ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στις γύρω περιοχές της πρωτεύουσας, με τη βοήθεια των καμερών CCTV και δεδομένων από κινητά τηλέφωνα, όπως επιβεβαιώνουν οι γαλλικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα γεγονότα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς ή για άλλη αιτία, και οι αρχές δεν έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη επίθεση με τρομοκρατία.

Η επίθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το Παρίσι και η Γαλλία βρίσκονται σε εντατικά εορταστικά δρομολόγια στα δημόσια μέσα μεταφοράς, με αυξημένη κίνηση επιβατών λόγω εορτών και του τέλους του έτους.

Οι Αρχές έχουν καλέσει όποιον έχει πληροφορίες για το περιστατικό ή ενδεχόμενες μαρτυρίες να επικοινωνήσει με τις αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ το δικαστικό τμήμα που χειρίζεται την υπόθεση αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από: Euronews