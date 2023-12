Γνωστός στις Αρχές για ριζοσπαστικό ισλαμισμό είναι ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι που το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο.

Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Πρόκειται για τον Armand R. που γεννήθηκε στη Γαλλία το 1997 από Ιρανούς γονείς. Μένει με τους γονείς του. Οι μυστικές υπηρεσίες τον εντόπισαν το 2016 όταν στόχευε σε τρομοκρατική απόπειρα στο προάστιο La Defense. Καταδικάστηκε σε 5 έτη φυλάκισης (το ενα με αναστολή), αποφυλακίστηκε το 2020 υπο διοικητικό έλεγχο. Στο σωφρονιστικό ίδρυμα είχε μπει σε φαρμακευτική θεραπεία για ψυχιατρική διαταραχή και συνέχισε τη θεραπεία και μετά την αποφυλάκιση του.

Είναι γνωστός στις αρχές για ριζοσπαστικό ισλαμισμό, είναι εξαιρετικά επιρρεπής και ασταθής. Το καλοκαίρι του 2022 οι αρχές εντόπισαν έντονη διαδικτυακή δραστηριότητα του και τον έθεσαν υπο παρακολούθηση. Λίγο πριν την τρομοκρατική επίθεση στο σταθμό μετρό Bir-Hakeim, στο 15ο διαμερισμα του Παρισίου, το Σάββατο βράδυ που στοίχισε τη ζωή σε Γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε δύο άτομα, είχε καταγράψει σε βίντεο προκήρυξη όπου καταγγέλει την γαλλική κυβέρνηση, σχολιάζει την επικαιρότητα και καταδικάζει την μεταχείρηση των μουσουλμάνων ανα τον κόσμο.

«Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία», διεμήνυσε η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν. «Χαιρετίζω το θάρρος και τον επαγγελματισμό των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

French police arrest Islamic terrorist in Paris who killed one person and injured two shouting "Allah Akbar". pic.twitter.com/B5xR1CbsNd

— RadioGenoa (@RadioGenoa) December 3, 2023