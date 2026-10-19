Την ώρα που το Παρίσι καίγεται, από τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας, το ακόλουθο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, αποτελεί αν μη τι άλλο, την επιτομή της αναισθησίας.

Στο εν λόγω βίντεο διακρίνεται ένα ζευγάρι να κάθεται το βράδυ του Σαββάτου σε ένα καφέ κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου και να απολαμβάνει χαλαρά το ποτό του, καπνίζοντας, ενώ την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα μακριά τους, από το κατάστημα όπου βρίσκονται, διακρίνονται καθαρά οι φωτιές που έχουν μπει στους δρόμους από τους διαδηλωτές, στη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν στην πρωτεύουσα της χώρας, αλλά και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.