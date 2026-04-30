Σε καλή κατάσταση είναι και οι τέσσερις επιβαίνοντες του λεωφορείου που κατέληξε στα νερά του Σηκουάνα, μετά από τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στο Juvisy, στα νοτιοανατολικά του Παρισιού.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Το όχημα, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο με επιβάτες, βγήκε εκτός πορείας, ύστερα από σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενος οδηγός, ο οποίος φέρεται να υπέπεσε σε λανθασμένο χειρισμό. Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι κατά την έξοδο από τον σταθμό λεωφορείων του Juvisy, ο οδηγός δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη στροφή, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε όχημα που ήταν παρκαρισμένο.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί (τοπική ώρα), με τέσσερα άτομα να βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο: ο οδηγός, ο εκπαιδευτής του και δύο επιβάτες. Όλοι κατάφεραν να βγουν σώοι, χάρη στην άμεση κινητοποίηση περαστικών που έσπευσαν να τους βοηθήσουν.

Από τη σύγκρουση, το σταθμευμένο αυτοκίνητο παρασύρθηκε επίσης προς τον ποταμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος στο εσωτερικό του. Λίγες ώρες αργότερα, το λεωφορείο εξακολουθούσε να επιπλέει κοντά στην όχθη, σύμφωνα με εικόνες από το σημείο.

Η αντίδραση των αρχών και των πολιτών ήταν άμεση. Μέλη τοπικού ναυταθλητικού ομίλου, που βρίσκονταν ήδη στο ποτάμι, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν για να συνδράμουν στη διάσωση. Η Δήμαρχος του Juvisy-sur-Orge, Lamia Bensarsa Reda, περιέγραψε το περιστατικό σημειώνοντας ότι το λεωφορείο μόλις είχε αποχωρήσει από τον σταθμό, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με το σταθμευμένο όχημα.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, δηλώνοντας σοκαρισμένη από όσα εκτυλίχθηκαν. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν ίσως η πιο δύσκολη ημέρα που έχω ζήσει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία θυμάτων οφείλεται στην ταχύτητα με την οποία έδρασαν οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούσαν διασωστικά σκάφη και ελικόπτερο. Σύμφωνα με πηγή, δύο βάρκες πραγματοποιούσαν περιπολίες στον ποταμό, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων ατόμων που χρειάζονταν βοήθεια.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός κατείχε κανονικά άδεια οδήγησης, κατηγορίας D. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Η Δήμαρχος επισήμανε ότι προτεραιότητα πλέον αποτελεί η ομαλή διαχείριση της κυκλοφορίας και η απρόσκοπτη εργασία των σωστικών συνεργείων. Παράλληλα, εξήρε την ανταπόκριση των Αρχών, τονίζοντας ότι η άμεση κινητοποίηση ήταν καθοριστική για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Τέλος, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα έρευνα, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.