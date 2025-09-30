Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία Εμανουέλ Μτετβά,  βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό Ξενοδοχείο του Παρισιού. Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien, o 58χρονος πρέσβης, ο οποίος εθεωρείτο σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στην χώρα του, από την εποχή του αγώνα κατά του Aπαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.

 

 

Η σύζυγός του δήλωσε χθες (29/09), την εξαφάνισή του στις Γαλλικές Αρχές. Επίσης, η ίδια είχε αναφέρει,  ότι είχε λάβει ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του, το οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, δεν μπορούσε να κατανοήσει.

