Τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας σηματοδότησε η συνάντηση Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων 16 ελληνικών και 40 γαλλικών δημόσιων Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στο Παρίσι.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε τη διεθνή δυναμική των ελληνικών ιδρυμάτων, τονίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών κινητικότητας, κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και ερευνητικών δικτύων στο πλαίσιο του διμερούς Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2026-2030.

Οι δηλώσεις Παπαϊωάννου στο Παρίσι για τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια

Στο πλαίσιο της συνάντησης των ακαδημαϊκών αρχών των δύο χωρών στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ανέδειξε την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε χαρακτηριστικά:

«Τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια διαθέτουν ανθρώπους, γνώση και ερευνητικό έργο που μπορούν να σταθούν ισότιμα διεθνώς. Δική μας δουλειά είναι να ανοίγουμε περισσότερες πόρτες για τα Πανεπιστήμιά μας και περισσότερες ευκαιρίες για τους φοιτητές και τους νέους ερευνητές μας. Η διεθνής παρουσία των ελληνικών Πανεπιστημίων αποκτά αξία όταν φτάνει μέχρι τον ίδιο τον φοιτητή. Όταν του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέρος των σπουδών του στο εξωτερικό, να συμμετάσχει σε ένα κοινό πρόγραμμα ή να ενταχθεί σε ένα διεθνές ερευνητικό δίκτυο».

Το σχέδιο δράσης Ελλάδας – Γαλλίας 2026-2030

Η ακαδημαϊκή σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2026-2030.

Σύμφωνα με το επίσημο Δελτίο Τύπου, οι συζητήσεις μεταξύ των 56 συνολικά πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εστιάστηκαν στους εξής άξονες:

Ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Ανάπτυξη νέων κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσμοθέτηση Προγραμμάτων Συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών. Δημιουργία νέων πεδίων για ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ των εργαστηρίων των δύο χωρών.

Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών συμμαχιών

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εργασιών στο Παρίσι, εξετάστηκαν διεξοδικά οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ακόμη στενότερη διασύνδεση των ελληνικών και γαλλικών ανώτατων ιδρυμάτων εντός του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, η διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και η διαμόρφωση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών.