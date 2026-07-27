Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27/07 ότι συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος τραυμάτισε τρία άτομα με δύο μαχαίρια, βόρεια της πρωτεύουσας.

Οι τρεις τραυματίες, στην επίθεση που έγινε γύρω στις 11:30 π.μ. (09:30 GMT) στην περιοχή Πόρτ ντε Κλισί έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι Αστυνομικές Αρχές.

Η ταυτότητα του υπόπτου και το κίνητρό του δεν έγιναν άμεσα γνωστά.

Δείτε βίντεο από την σύλληψή του:

Η επίθεση έρχεται μετά την επίθεση ενός ισλαμιστή ριζοσπάστη το Σάββατο, στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, με ένα νοικιασμένο μίνι βαν να ορμάει σε μια παρέλαση Pride, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας 29.

Πηγή:AFP