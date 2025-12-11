Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στην ιταλική πόλη Galatone, η φετινή φάτνη που στήθηκε στην πλατεία Piazza Santissimo Crocifisso απέκτησε έναν απροσδόκητο «πρωταγωνιστή»: έναν ζωντανό άνθρωπο που προσπάθησε να περάσει για έκθεμα ενός εκ των τριών «Μάγων με τα Δώρα» και κατέληξε… στα χέρια της αστυνομίας.

Ο 38χρονος άνδρας από τη Γκάνα κρύφτηκε ανάμεσα στις φιγούρες της φάτνης για να αποφύγει τη σύλληψη.

Το σχέδιό του όμως αποκαλύφθηκε όταν οι διοργανωτές και οι περαστικοί διαπίστωσαν ότι το άγαλμα» όχι μόνο κινούταν αλλά και μίλαγε.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας ήταν καταζητούμενος για αντίσταση κατά αστυνομικών και σοβαρές σωματικές βλάβες και είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 9 μηνών και 15 ημερών.

Οι περαστικοί άναυδοι κοιτώντας τη φάτνη διαπίστωσαν ότι ο ένας Μάγος ήταν αρκετά διαφορετικός από τους άλλους και ντυμένος με σημερινά καθημερινά ρούχα , όσο και αν ο 38χρονος προσπαθούσε να τους πείσει ότι ήταν… μέρος του εκθέματος και όχι ζωντανός άνθρωπος.

Όπως σχολίασαν με χιούμορ κάτοικοι της περιοχής: «Αν ήθελε να γίνει διάσημος μάλλον τα κατάφερε με τρόπο που κανείς δεν περίμενε!»

Όπως και να έχει η.. ιδέα της συγκεκριμένης κάλυψης που είχε ο 38χρονος προκειμένου να κρυφτεί ώστε να μην τον συλλάβουν θυμίζει σκηνή από ξεκαρδιστική κωμωδία.

με πληροφορίες από: Telerama News