Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, η παρουσιάστρια του PressTV Μαριάμ Αζαρχέρ ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα, καθώς ανακοίνωνε την είδηση του θανάτου του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Η εκδίκηση έρχεται σύντομα»

«Η εκδίκηση έρχεται. Η εκδίκηση έρχεται σύντομα. Θα δουν τι έχουν κάνει», ακούγεται να λέει η παρουσιάστρια αγγλόφωνου ιρανικού κρατικού καναλιού ειδήσεων μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε κοινή επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, είπε ότι «σήμερα, αυτοί που τον θρηνούν θα είναι τα ορφανά σε όλο τον κόσμο, όπως κάποτε θρήνησαν τον Ιμάμη Αλί, ειρήνη στην ψυχή του», είπε και πρόσθεσε: «Σήμερα, οι διάβολοι του κόσμου θα γιορτάσουν — και όλοι όσοι κατάφεραν να τους κάνουν πλύση εγκεφάλου».

«Ο Τραμπ θα πληρώσει τίμημα»

«Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο Τραμπ θα πληρώσει ένα τίμημα. Ένα τίμημα που δεν έχει πληρώσει κανένας Αμερικανός Πρόεδρος ποτέ, κανένας σιωνιστής, κανένας εγκληματίας όλων των εποχών», είπε. «Η εκδίκηση έρχεται. Η εκδίκηση έρχεται σύντομα. Έρχεται για τον Τραμπ και για όλους όσους διευκόλυναν αυτή την δολοφονία. Θα πληρώσει το απόλυτο τίμημα».

Παράλληλα, είπε ότι αντίποινα δεν θα έρθουν «μόνο από τα εκατομμύρια των Ιρανών» ή από «χώρες της αντίστασης» αλλά και από εκείνους «που προσχώρησαν πρόσφατα στην αντίσταση —Αμερικανοί, Ευρωπαίοι — που είδαν την κληρονομιά του Ιμάμη Χομεϊνί ενάντια στον σιωνισμό».

«Για χρόνια τον κατηγορούσαν ότι ήταν αντιδυτικός χωρίς λόγο, ότι έλεγε «Κάτω το Ισραήλ», χωρίς λόγο. Αλλά ήταν η δύναμη γύρω από την οποία συγκεντρώνονταν οι καταπιεσμένοι του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά.

Ακούστε το ηχητικό με τη φωνής παρουσιάστριας που ξεσπά σε λυγμούς