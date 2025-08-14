Με παρτίδα σκάκι παρομοίασε την αυριανή του συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας απόψε για την 90η επέτειο του Νόμου για την Κοινωνική Ασφάλιση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι περιμένει μία δεύτερη συνάντηση μετά την πρώτη και ελπίζει πως σε αυτήν θα συμμετάσχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αύριο έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Αλλά η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που σχεδιάζουμε».

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως μερικούς Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως όχι. Θα δούμε», είπε ο Τραμπ.

«Θέλω να ετοιμάσω το έδαφος για μία δεύτερη συνάντηση»

«Θα έλεγα ότι αύριο, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω το έδαφος για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αν έχουμε μια καλή συνάντηση, θα πετύχουμε την ειρήνη στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε. Τόνισε ότι θα ήθελε να δει μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι στην Αλάσκα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων ο Αμερικανός πρόεδρος, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Πούτιν πέτυχε διπλωματική νίκη όταν συμφώνησε να τον συναντήσει στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα τα βάλει μαζί του.

Ερωτηθείς για τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να είναι διατεθειμένες να υπογράψουν συμφωνία με τη Ρωσία για τα ορυκτά, προκειμένου να προωθήσουν την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, απάντησε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί», αλλά απέρριψε τον ισχυρισμό ότι αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «αντάλλαγμα» για τον Πούτιν.

Το σκάκι και οι …πιθανότητες για συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του στο Fox News Radio ότι εκτιμά πως ο Ρώσος πρόεδρος προσέρχεται στη συνάντηση τους με πρόθεση να καταλήξουν σε συμφωνία, παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι υπάρχει «25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχής».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο κύριος στόχος της αυριανής συνόδου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, παρομοιάζοντάς την μάλιστα με «παρτίδα σκάκι».

«Υπάρχει 25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχής, σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέψω να διοικήσω τη χώρα και έχουμε ήδη κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία μέσα σε έξι μήνες» σημείωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απειλή του για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας «πιθανότατα έπαιξε ρόλο» στην απόφαση του Πούτιν να ζητήσει τη συνάντηση, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Μόσχα «θέλει να τελειώσει η υπόθεση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι στη συνάντηση θα συζητηθεί η ανταλλαγή εδαφών και η αλλαγή συνόρων, ενώ προειδοποίησε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιο αν η συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, θα είναι κοινή, αλλά θα πραγματοποιηθεί «σε κάθε περίπτωση».

Σε συνέντευξή του στο Fox News Radio, ανέφερε ότι θα καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για μια δεύτερη συνάντηση, εφόσον οι συνομιλίες με τον Πούτιν πάνε καλά, ενώ σχεδιάζει και επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Όπως είπε, υπάρχουν τρεις πιθανές τοποθεσίες για τη νέα συνάντηση, τις οποίες όμως δεν αποκάλυψε.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν θα καλέσει κανέναν εάν η συνάντηση αποδειχθεί «κακή», ενώ για τα πιθανά οικονομικά κίνητρα προς τη Μόσχα απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι οι κυρώσεις και τα οικονομικά μέτρα είναι «πολύ ισχυρά».