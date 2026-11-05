Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του μπορεί να υποβάλει την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ έως το 2028, μια επιδίωξη που προκαλεί τριβές μεταξύ της χώρας αυτής του Καυκάσου και της Ρωσίας.

Οι σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και του Γερεβάν επιδεινώθηκαν σημαντικά μετά τη στρατιωτική ήττα της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν το 2020, και στη συνέχεια, την ανακατάληψη του αμφισβητούμενου θύλακα του Καραμπάχ από το Μπακού το 2023.

Κατηγορώντας τον Ρώσο σύμμαχό της ότι δεν την προστάτεψε επαρκώς, η Αρμενία, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία, στρέφεται έκτοτε προς τη Δύση.

«Αρχίσαμε μια διαδικασία με στόχο να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική, ώστε ο λαός μας να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει», δήλωσε ο Πασινιάν σε συνέντευξη Τύπου.

«Η διαδικασία αυτή θα μας οδηγήσει τελικά, το 2027 ή το 2028, στην επίσημη υποβολή υποψηφιότητας για να αρχίσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ ως πλήρες μέλος», πρόσθεσε ο Αρμένιος Πρωθυπουργός.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι η Αρμενία δεν προτίθεται επί του παρόντος να αποχωρήσει από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, μια εμπορική ένωση που απαρτίζουν σύμμαχοι της Ρωσίας.

Η Μόσχα έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι η ένταξη του Γερεβάν στην ΕΕ, παραμένοντας παράλληλα στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, δεν θα είναι δυνατή, και τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης ενός δημοψηφίσματος στην Αρμενία για τη βούληση της κυβέρνησης να στραφεί προς τη Δύση.

Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε επίσης ότι η χώρα του έχει “χάσει το ενδιαφέρον της” για τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, μια στρατιωτική συμμαχία της οποίας ηγείται η Ρωσία, και εντός του οποίου η Αρμενία έχει παγώσει τη συμμετοχή της.

Η Μόσχα επέβαλε φέτος εμπορικούς περιορισμούς στις αρμενικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και απείλησε ότι θα επανεξετάσει τις μειώσεις στην τιμή της ρωσικής ενέργειας που παρέχει στο Γερεβάν.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αρμενίας και βασική αγορά για τις εξαγωγές της. Πολλοί Αρμένιοι ζουν και εργάζονται στη Ρωσία και το Γερεβάν εξαρτάται από τη Μόσχα για τις προμήθειές της σε όπλα και ενέργεια.