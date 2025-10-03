Πατέρας δύο παιδιών και δάσκαλος , είναι ο 35χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Συρία, που χθες (2/10), αιματοκύλισε το Μάντσεστερ με την επίθεση που έκανε στη συναγωγή Heaton Park,διαπράττοντας τη δολοφονική του επίθεση την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, δηλαδή την πιο ιερή ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Αυτό αποκαλύπτει η Daily Mail, που φέρνει στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο, με τον δράστη σε παιδική ηλικία να παίζει στην αυλή του σπιτιού του, που βρίσκεται λίγα μέτρα από τη συναγωγή του Μάντσεστερ, που αιματοκύλισε και συγκεκριμένα στη επόμενη γωνία του κτηρίου.

Ο δράστης, που έπεσε νεκρός λίγα λεπτά αργότερα από τα πυρά αστυνομικών, αποκαλύφθηκε ότι είχε μεγαλώσει σε σπίτι λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη συναγωγή, έχοντας φτάσει στη Βρετανία ως παιδί από τη Συρία.

Ο 35χρονος δράστης, που ονομάζεται Τζιχάντ Αλ-Σάμιε, σύμφωνα με πληροφορίες έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα το 2006, όταν ήταν περίπου 16 ετών.

Βίντεο στο YouTube δείχνουν τον ίδιο και τα δύο αδέλφια του να παίζουν στην αυλή ενός σπιτιού στην Crescent Road, σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με τα πόδια από τη συναγωγή που αργότερα έγινε στόχος.

Φέρεται να ήταν δάσκαλος και πατέρας δύο παιδιών, καθώς φωτογραφία που είχε αναρτήσει πέρυσι ο πατέρας του δράστη στο Facebook τον δείχνει να κρατά στην αγκαλιά του ένα μωρό, με τη λεζάντα: «Καλωσόρισες εγγονέ».

Ο Αλ-Σάμιε, που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα επίσημα, εξαπέλυσε την αιματηρή του επίθεση στις 9:31 το πρωί, όταν έριξε το μαύρο του Kia Picanto πάνω σε πιστούς Εβραίους που βρίσκονταν έξω από τη συναγωγή και στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να «μαχαιρώνει όποιον μπορούσε να φτάσει».

Τα θύματά του , Άντριαν Ντόλμπι, 53 ετών, και Μέλβιν Κράβιτζ, 66 ετών, ήταν και οι δύο μέλη της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ.

Να σημειωθεί, ότι όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, ο δράστης δεν είχε παραπεμφθεί στο αντιτρομοκρατικό πρόγραμμα Prevent της κυβέρνησης ούτε ήταν γνωστός στην αστυνομία ή στις υπηρεσίες ασφαλείας.