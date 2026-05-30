Περιπέτεια για έναν πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έχει «εγκλωβιστεί» στη Κεφαλονιά, αφού η αεροπορική εταιρία αρνήθηκε να του επιτρέψει να πετάξει πίσω στη Βρετανία με το αμερικανικό του διαβατήριο, παρόλο που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που ήταν μωρό.

Στον 39χρονο Κάιλ Χάρις απαγορεύτηκε η επιβίβαση σε πτήση της Jet2 από την Κεφαλονιά, καθώς έπεσε «θύμα» των νέων, αυστηρών συνοριακών κανόνων που επηρεάζουν τους Βρετανούς πολίτες με διπλή υπηκοότητα.

Ο κ. Χάρις, ο οποίος γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε μετακομίσει στη Βρετανία πριν από τα πρώτα του γενέθλια, είχε ταξιδέψει στο ηλιόλουστο Ελληνικό νησί με τη σύζυγό του Ρουθ, 40 ετών και τους δύο μικρούς γιους τους για μια εβδομαδιαία καλοκαιρινή απόδραση.

Ωστόσο, όταν η οικογένεια επιχείρησε να κάνει check-in για την πτήση της επιστροφής το Σάββατο, δεν του επετράπη να επιβιβαστεί επειδή δεν διέθετε βρετανικό διαβατήριο.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, πολλοί Βρετανοί με διπλή υπηκοότητα μπορούσαν να ταξιδέψουν πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της δεύτερης εθνικότητάς τους. Το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών όμως έχει τώρα προβεί σε ριζικές αλλαγές, επιβάλλοντας πλέον τους πολίτες με διπλή υπηκοότητα να επιδεικνύουν έγκυρο βρετανικό ή ιρλανδικό διαβατήριο, ή να αποκτήσουν ένα ψηφιακό «πιστοποιητικό δικαιώματος» (certificate of entitlement) αξίας 589 λιρών ως απόδειξη.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει βρετανικό πιστοποιητικό γέννησης, ο κ. Χάρις από το Wheatley του South Yorkshire, ενημερώθηκε έτσι, ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα έπρεπε να παραμείνει στην Κεφαλονιά, ενώ η οικογένειά του κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες για να επιστρέψει.

Η σύζυγός του, μίλησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απόγνωση της, λέγοντας ότι δεν είχαν ιδέα ότι οι κανόνες είχαν αλλάξει και ότι δεν προειδοποιήθηκαν ποτέ κατά την κράτηση ή στο ταξίδι της αναχώρησής τους.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, έγραψε: «Φανταστείτε να σας λένε ότι ο σύζυγός σας δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του στο Ηνωμένο Βασίλειο – παρόλο που ζει εκεί για 39 χρόνια, πληρώνει φόρους και εθνική ασφάλιση για 24 χρόνια, πήγε νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο και έχει χτίσει ολόκληρη τη ζωή του εκεί. Αυτό ακριβώς μας συνέβη το Σάββατο.

Μετά από εκπληκτικές οικογενειακές διακοπές στην Κεφαλονιά με απίστευτους φίλους, φτάσαμε στο αεροδρόμιο για να μας πουν ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Δήλωσε επίσης, ότι ο σύζυγός της ταξίδευε πάντα με το αμερικανικό του διαβατήριο «χωρίς κανένα πρόβλημα» καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και δεν διέθετε το αντίστοιχο βρετανικό.

Ανέφερε ότι η άμεση μέριμνα της οικογένειας ήταν να εξασφαλίσει τα έγγραφα που απαιτούνται για να επιστρέψει στο σπίτι του, μια διαδικασία που φοβάται ότι θα μπορούσε να διαρκέσει από τρεις έως οκτώ εβδομάδες.

Η ίδια δήλωσε: «Οι επιλογές μας φαίνεται να είναι είτε η αίτηση για βρετανικό διαβατήριο από την Ελλάδα, είτε η έκδοση βίζας για να εισέλθει στην ίδια του τη χώρα. Ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια της κράτησης, του ταξιδιού ή του check-in δεν προειδοποιηθήκαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Ούτε έχουμε δει κάποια από τις μεγάλες καμπάνιες ενημέρωσης που προφανώς έχουν πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αυτόν τον τρόπο το γνωρίζουν. Αυτή η κατάσταση χρειάζεται προσοχή».

Η κα. Χάρις δήλωσε ότι η Jet2 έδωσε στην οικογένεια την επιλογή να πετάξει πίσω χωρίς τον κ. Harris, αλλά η ίδια ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν επρόκειτο να «αφήσει τον σύζυγό της εγκλωβισμένο σε μια άλλη χώρα, ενώ τα παιδιά της έκλαιγαν για τον μπαμπά τους».

Η κατάσταση, όπως είπε, έγινε ακόμη πιο δύσκολη επειδή ο κ. Χάρις χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία ενός όγκου στην υπόφυση του εγκεφάλου, την οποία δεν μπορεί να βρει εύκολα στο εξωτερικό.

Η κα. Χάρις, η οποία εργάζεται ως θεραπεύτρια, δήλωσε: «Σκοπεύαμε να μείνουμε εκεί μόνο για μια εβδομάδα. Έχουμε και οι δύο δουλειές στις οποίες πρέπει να επιστρέψουμε. Και ο σύζυγός μου έχει έναν όγκο στην υπόφυση και χρειάζεται τα φάρμακά του. Δεν τα παίρνει σε καθημερινή βάση, οπότε έφερε μαζί του μόνο όσα χρειαζόταν και τώρα είναι η ώρα για το επόμενο χάπι του».

Η οικογένεια έχει ήδη ζητήσει υποστήριξη από το βρετανικό προξενείο στην Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών στο Λονδίνο.

Ωστόσο, η αλλαγή του κανονισμού έχει ήδη επηρεάσει κι άλλες οικογένειες με διπλή υπηκοότητα, συμπεριλαμβανομένων των γονιών ενός βρέφους 11 μηνών από τη Σκωτία που ταξίδευε με αυστριακό διαβατήριο.

Ένας εκπρόσωπος της Jet2 δήλωσε: «Λυπούμαστε για την εμπειρία του κ. Χάρις. Το πλήρωμα καμπίνας μας ενήργησε σύμφωνα με την κυβερνητική νομοθεσία και ζήτησε καθοδήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς ο επιβάτης δεν διέθετε τα σωστά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Συμβουλεύουμε όλους τους πελάτες να ελέγχουν τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών πριν ταξιδέψουν».