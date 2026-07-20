Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα πως ήρθε στον κόσμο το τέταρτο παιδί του με τη σύζυγό του, Ούσα Βανς.

Ο γιος τους, Άλεκ Νιλ Βανς, γεννήθηκε το πρωί της Κυριακής.

«Η Ούσα και το μωρό είναι καλά και υγιή και τα παιδιά μας είναι ενθουσιασμένα που θα γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό», τόνισε ο Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά εδώ και 150 χρόνια που γεννιέται παιδί εν ενεργεία αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμα τρία παιδιά, τον 9χρονο Έγουαν, τον 6χρονο Βιβέκ και την 4χρονη Μίραμπελ. Η Ούσα Βανς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και γνώρισε τον σύζυγό της το 2010, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη νομική σχολή του Γέιλ.

Η είδηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την προσωπική δέσμευση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στις οικογενειακές αξίες, ένα θέμα που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της πολιτικής του ρητορικής. Ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρεται συχνά στην οικογένειά του και τον γάμο του, ενώ αποτελεί μια από τις ηγετικές φωνές στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ενθαρρύνει τους πολίτες να κάνουν περισσότερα παιδιά:

«Θέλω περισσότερα μωρά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω περισσότερα ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας και θέλω – και θέλω όμορφους νέους άνδρες και γυναίκες που είναι πρόθυμοι να τα καλωσορίσουν στον κόσμο και να τα μεγαλώσουν».