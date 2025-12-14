Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ που άφησε 15 νεκρούς, (συνολικά 16 μαζί με τον ένα εκ των δραστών) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική».

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, πατέρας και γιος είναι οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ, οι οποίοι σκότωσαν 15 άτομα και τραυμάτισαν τουλάχιστον άλλους 40 σε εβραϊκή γιορτή σε παραλία.

Ο 50χρονος πατέρας (ο 16ος νεκρός του μακελειού) σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο 24χρονος γιος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε αργά το βράδυ της Κυριακής η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι Αρχές δεν αναζητούν τρίτο δράστη, όπως υπήρχαν κάποιες πληροφορίες.

Ως ο δεύτερος δράστης της φονικής πολύνεκρης επίθεσης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ταυτοποιήθηκε ο Khaled al-Nablusi. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υπήκοο Λιβάνου παλαιστινιακής καταγωγής, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των Αρχών για τη διεθνή διάσταση της επίθεσης.

Όπως μεταδίδεται, ο al-Nablusi είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS/ISIL/Daesh).

Η αιματηρή επίθεση στην περιοχή Bondi Beach μετέτρεψε μια θρησκευτική και κοινοτική εκδήλωση σε σκηνή μαζικής βίας, προκαλώντας σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία και διεθνή καταδίκη.

Η αποκάλυψη ότι ένας από τους δράστες ήταν αλλοδαπός με φερόμενες διασυνδέσεις με διεθνώς αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας και τη μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας.

Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν πώς άτομα με τέτοιο υπόβαθρο κατάφεραν να εισέλθουν και να δραστηριοποιηθούν στη χώρα.

Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει, σύμφωνα με αναλυτές, την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων και ταχύτερης αντιμετώπισης ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε την επίθεση «στοχευμένη επίθεση κατά Εβραίων Αυστραλών», επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία που συνδέουν τους δράστες με το ISIS επιβεβαιώνουν τον τρομοκρατικό και ιδεολογικό χαρακτήρα της ενέργειας.

Οι φωτογραφίες των δύο δραστών του μακελειού στο Σίδνεϊ κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για φωτογραφικά καρέ κατά τη διάρκεια του περιστατικού και λίγο πριν εξουδετερωθούν.

Ο μαυροφορεμένος άνδρας είναι ο 24χρονος Naveed Akram και ο άλλος με το λευκό παντελόνι είναι ο Khaled al-Nablusi.

Μάλιστα η Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έφοδο στο σπίτι του ενός.

Δείτε αναλυτικά όλα όσα έχουν συμβεί στο Σίδνεϊ:

Συναγερμός σήμανε τις τελευταίες ώρες στις Αρχές της Αυστραλίας έπειτα από πυροβολιμούς στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι περίπου στις 18:40 τοπική ώρα, δύο άνδρες αποβιβάστηκαν από όχημα και άνοιξαν πυρ. Ο ένας εκ των δραστών έχει ήδη αναγνωριστεί και πρόκειται για τον 24χρονο Ναβίντ Ακράμ.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας της Αυστραλίας είπε πως ήταν γνώριμος στις Αρχές.

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Στην παραλία ήταν συγκεντρωμένα 2.000 άτομα για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι στιγμής υπάρχουν 16 νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε Νοσοκομεία.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένας από τους δράστες, καθώς επίσης και ο ραβίνος Eli Schlanger, απεσταλμένος του ιουδαϊστικού κινήματος Chabad με έδρα το Σίδνεϊ.

Ακόμα ανάμεσα στα θύματα υπάρχει και ένα 12χρονο κορίτσι.

Eπίσης, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και πολλοί αστυνομικοί. Τραυματίας είναι και ο δεύτερος δράστης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι έπεσαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί.

«Ο αριθμός των νεκρών στο Σίδνεϊ είναι υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Αμίρ Μαϊμόν, στο Channel 12 News.

«Η επιχείρηση της Αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Εντοπίστηκε μάλιστα κι ένα όχημα στο οποίο βρέθηκαν αρκετές αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές. Οι Αρχές με ειδικό κλιμάκιο τις απομάκρυναν για να τις εξουδετερώσουν.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν κοντά στη γέφυρα από όπου πυροβολούσαν οι δράστες.

Η εφημερίδα «Sydney Morning Herald» ανέφερε νωρίτερα ότι ο ένας δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της Αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη. Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Πρωθυπουργός Αυστραλίας: «Στεκόμαστε στο πλευρό των Εβραίων Αυστραλών».

Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε τις εικόνες από το Μπόντι «συγκλονιστικές και οδυνηρές».

«Η Αστυνομία και οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης βρίσκονται επί τόπου και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί», ανέφερε.

Όπως γνωστοποίησε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Επίτροπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας και τον Πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Εν τω μεταξύ, σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, τόνισε ότι «στεκόμαστε στο πλευρό των Εβραίων Αυστραλών».

«Το μήνυμά μου προς τους Εβραίους Αυστραλούς είναι ότι οι συμπατριώτες σας Αυστραλοί στέκονται στο πλευρό σας απόψε, καταδικάζοντας αυτή την τρομοκρατική ενέργεια, καταδικάζοντας αυτή την προσβολή. Είχα αρκετές συνομιλίες με διάφορους ανθρώπους απόψε. Ένας από τους ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας μου είπε ότι γνωρίζουμε πού οδηγεί ο αντισημιτισμός, ότι οδηγεί σε επίθεση εναντίον όλων, όχι μόνο των Εβραίων Αυστραλών. Αυτή η παράλογη επίθεση είναι μια τρομοκρατική ενέργεια. Στόχος της είναι να δημιουργήσει φόβο. Αλλά θα σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας και των Εβραίων Αυστραλών αυτή τη στιγμή», είπε μεταξύ άλλων.

Συγκλονιστικά βίντεο από την επίθεση κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα, εκπρόσωπος του Αυστραλού Πρωθυπουργού.

«Tουλάχιστον 16 άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν», ανέφερε νωρίτερα η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Βίντεο δείχνει έναν πολίτη να ορμάει σε έναν από τους δράστες και να τον αφοπλίζει με κίνδυνο τη ζωή του.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη παραλία στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ, έχει μήκος άνω των 3.000 ποδιών και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ στην περιοχή βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Οι δράστες στόχευαν και σε παιδιά, με τους γονείς να μπαίνουν μπροστά να τα προστατεύσουν, με τις σκηνές να σοκάρουν.

Βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους φέρονται να δείχνουν δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα, να πυροβολούν κοντά στην παραλία.

«Είδα τουλάχιστον 10 ανθρώπους στο έδαφος και αίμα παντού», δήλωσε στη «Herald» ο 30χρονος Χάρι Γουίλσον, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ήταν μάρτυρας των πυροβολισμών, όπως μεταδίδει το CNN.

«Μπορούμε μόνο να σας πούμε ότι προσφέραμε βοήθεια σε πολλούς ανθρώπους επί τόπου, και μέχρι στιγμής πολλοί άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε διάφορα Νοσοκομεία του Σίδνεϊ», δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Το ABC πρόσθεσε ότι ακόμη δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον στόχο, ωστόσο σημείωσε ότι στο σημείο που έγινε η επίθεση, είχε μόλις ξεκινήσει μια εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας, με αφορμή την πρώτη νύκτα της γιορτής Χάνουκα.

Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

Αναγνωρίστηκε ο ένας από τους δράστες

Στο φως ήρθαν και φωτογραφίες από τους δράστες, την ώρα που έκαναν την επίθεση. Ο ένας από τους ένοπλους δράστες αναγνωρίστηκε ως ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ από το Μπόνιριγκ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Μάλιστα η Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει έφοδο στο σπίτι του.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Μάρτυρας o οποίος βρισκόταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση μίλησε στο ΒΒC. Όπως ανέφερε, δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Πρόσθεσε επίσης ότι του προκαλεί εντύπωση πως μια τέτοια ένοπλη επίθεση έγινε σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία.

«Απόλυτα αηδιασμένο και τρομοκρατημένο από τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε μια γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόντι» δηλώνει και το Εβραϊκό Συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας.

«Είμαστε σε κατάσταση σοκ και προσευχόμαστε για τα αθώα θύματα αυτής της φρικαλεότητας. Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ και της Αυστραλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.