Ένας πατέρας στο Τέξας κατάφερε να εντοπίσει και να σώσει την 15χρονη κόρη του, η οποία είχε απαχθεί υπό την απειλή μαχαιριού, αξιοποιώντας τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στο κινητό της τηλέφωνο, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα, σε προάστιο του Χιούστον, στην περιοχή Πόρτερ. Η ανήλικη είχε βγει για περίπατο με τον σκύλο της, όμως δεν επέστρεψε την προκαθορισμένη ώρα, γεγονός που ανησύχησε τους γονείς της.

Heroic Texas father rescues abducted daughter by tracking her cell phone after Christmas Day kidnapping https://t.co/qt0r0neKy1 pic.twitter.com/zT5vKU8dvC — New York Post (@nypost) December 28, 2025

Ο πατέρας ενεργοποίησε άμεσα τον εντοπισμό της συσκευής και διαπίστωσε ότι το κινητό βρισκόταν περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά, σε απομονωμένη και μερικώς δασώδη περιοχή της γειτονικής κομητείας Χάρις. Μετέβη ο ίδιος στο σημείο, όπου εντόπισε την κόρη του και τον σκύλο της μέσα σε αγροτικό όχημα, μαζί με έναν άνδρα.

Texas dad rescued his kidnapped daughter, 15, using phone’s location tracking, cops say https://t.co/Cp2pgg7Qh3 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) December 27, 2025

Με τη βοήθεια του πατέρα της, η 15χρονη κατάφερε να διαφύγει με ασφάλεια, ενώ οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης την είχε αρπάξει από τον δρόμο, απειλώντας τη με μαχαίρι.

Ο ύποπτος, κάτοικος της περιοχής Πόρτερ, συνελήφθη χωρίς αντίσταση και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απαγωγή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Μέχρι την Κυριακή παρέμενε υπό κράτηση, χωρίς να έχει οριστεί εγγύηση. Σε δήλωσή του, ο σερίφης της κομητείας Μοντγκόμερι, Wesley Doolittle, τόνισε ότι «τα Χριστούγεννα είναι ημέρα χαράς, όμως ο δράστης επέλεξε να τη μετατρέψει σε εφιάλτη στοχοποιώντας ένα παιδί», εκφράζοντας παράλληλα την υπερηφάνειά του για την άμεση κινητοποίηση και αποτελεσματικότητα των αστυνομικών δυνάμεων.

Πηγή: New York Post