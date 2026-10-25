Σε μια εξαιρετικά μαχητική και κατηγορηματική αντεπίθεση απέναντι στις βαρύτατες καταγγελίες περί κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων περνά ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, μέσα από μια εκτενή δίωρη συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα The Mail on Sunday.

Νοσηλευόμενος βαριά άρρωστος σε κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, ο αποξενωμένος πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ παραδέχεται ανοιχτά ότι πλήρωνε ενήλικες γυναίκες για ερωτικές συνευρέσεις κατά τα ταξίδια του στις Φιλιππίνες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική επαφή με ανήλικο πρόσωπο.

Κάνοντας λόγο για οργανωμένη σκευωρία από τον γιο του Τομ Τζούνιορ με στόχο την καταστροφή της υστεροφημίας του, ζητά τεστ ανιχνευτή ψεύδους και ιατροδικαστική εξέταση των υπολογιστών του, ενώ στρέφει τα βέλη του τόσο κατά της κόρης του Μέγκαν, που δεν του έδωσε ποτέ το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όσο και κατά της Scotland Yard.

Η κατηγορηματική διάψευση και η παραδοχή για την προσωπική του ζωή

Από το κέντρο νοσηλείας και αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου βρίσκεται σε ιδιαίτερα εύθραυστη σωματική και ψυχική κατάσταση, μαθαίνοντας να περπατά με πρόσθετο άκρο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο, ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και πρόσφατη διάγνωση με γνωστικά προβλήματα, ο 82χρονος πρώην τεχνικός φωτισμού του Χόλιγουντ έδωσε τη δική του εκτενή απάντηση.

Ο Τόμας Μαρκλ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί παιδικής κακοποίησης, διαχωρίζοντας ευθέως την προσωπική του ζωή:

«Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ με κανέναν κάτω των 18 ετών. Είμαι σοκαρισμένος, πληγωμένος και πολύ αναστατωμένος που ο γιος μου διατυπώνει αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτά για τα οποία με κατηγορεί».

Την ίδια στιγμή, παραδέχθηκε ανοιχτά ότι στο παρελθόν πλήρωνε για ερωτικές επαφές στην Ασία:

«Μου αρέσουν οι Ασιάτισσες, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα. Όταν ήμουν ελεύθερος, ταξίδεψα στις Φιλιππίνες τουλάχιστον δύο φορές και κοιμήθηκα με πόρνες».

Απαντώντας στις διαρροές για παλιό αρνητικό φωτογραφικού φιλμ 35 χιλιοστών που φέρεται να απεικονίζει γενειοφόρο άνδρα (σε ηλικία 40 έως 50 ετών) σε σεξουαλική πράξη με νεαρή Ασιάτισσα, δήλωσε κατηγορηματικά:

«Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοια φωτογραφία. Αγαπώ τις όμορφες νεαρές γυναίκες; Ναι. Μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες όμορφων γυναικών; Ναι. Αλλά πάντα έβγαινα με γυναίκες κατάλληλες για την ηλικία μου και ξέρω ότι αν μιλήσεις στην πρώην γυναίκα μου [Ντόρια Ράγκλαντ, καθώς η Ρόσλιν Λάβλες απεβίωσε το 2024] ή οποιαδήποτε από τις πρώην φίλες μου, θα σου έλεγαν ότι είχαμε μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή».

Σημειώνεται πως η πιο πρόσφατη σύντροφός του στις Φιλιππίνες ήταν η 46χρονη νοσοκόμα του, Ρίο Κανέρο, για την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη εμπλοκής σε πορνεία.

«Μου έστησαν πλεκτάνη»: Η καταγγελία κατά του γιου του για τις συσκευές και τα βιβλία

Ο 82χρονος αντέκρουσε σημείο προς σημείο τις κατηγορίες του 60χρονου γιου του, Τομ Τζούνιορ, ο οποίος παρέδωσε στην αστυνομία της Σεμπού τέσσερα μεγάλα κιβώτια με συσκευές, βίντεο, DVD, φωτογραφίες και βιβλία, ισχυριζόμενος ότι εντόπισε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Ο Τόμας Μαρκλ υποστήριξε ότι πρόκειται για κατασκευασμένα και «αρρωστημένα ψέματα», εξηγώντας τη διαδρομή των αντικειμένων:

Έλλειψη πρόσβασης επί δύο χρόνια: Ο υπολογιστής και τα τηλέφωνά του συσκευάστηκαν στο Ροσαρίτο του Μεξικού και μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς στις Φιλιππίνες, όπου έφτασαν τον Ιανουάριο του 2025. Παρέμειναν σε αποθηκευτικούς χώρους ξενοδοχείου στη Σεμπού υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Τομ Τζούνιορ.

Καταγγελία για «φυτεμένο» υλικό: Ο ηλικιωμένος τόνισε ότι ζητούσε διαρκώς τον υπολογιστή του χωρίς αποτέλεσμα, μένοντας σε σπίτια εκτός πόλης μόλις για λίγες μέρες πριν υποστεί τη σοβαρή θρόμβωση και διακομιστεί σε νοσοκομείο και μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας μέχρι την επιστροφή του στις ΗΠΑ τον Μάιο. «Δεν έχω τον υπολογιστή ή τα τηλέφωνά μου για σχεδόν δύο χρόνια. Αν υπάρχει κάτι κακό εκεί μέσα, το έβαλε κάποιος άλλος» , υποστήριξε, καταγγέλλοντας παγίδευση για να καταστραφεί η υπόληψή του.

Η εξήγηση για τα βιβλία: Απαντώντας για έντυπα που περιλαμβάνονταν στα κιβώτια, όπως το σύγγραμμα «Hollywood Lolitas: The Nymphet Syndrome in the Movies» της Marianne Sinclair, υπογράμμισε ότι πρόκειται απλώς για βιβλία ιστορίας και φωτογραφίας που καταγράφουν το μάρκετινγκ των κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ.

«Ζητώ ανιχνευτή ψεύδους» – Η στήριξη της Σαμάνθα

Διατρανώνοντας την πλήρη αθωότητά του, ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε έτοιμος να υποβληθεί σε κάθε έλεγχο, ζητώντας να προχωρήσει άμεσα η ιατροδικαστική εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων:

Κατάθεση σε όλες τις υπηρεσίες: Εξέφρασε την απόλυτη διάθεσή του να μιλήσει στην ειδική ομάδα εργασίας κατά της εμπορίας ανθρώπων και παιδικής εκμετάλλευσης της Σεμπού (που διερευνά την υπόθεση υπό τον υπουργό Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούγια και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Νίκολας Τάι), καθώς και στο FBI, το οποίο δήλωσε ενήμερο και έτοιμο να διερευνήσει τυχόν ομοσπονδιακές παραβιάσεις. «Δεν είμαι αρκετά καλά για να πάω στις Φιλιππίνες, αλλά θα μιλήσω σε όποιον θέλει να μου μιλήσει. Δεν έχω τίποτα να κρύψω», ξεκαθάρισε. Τεστ ανιχνευτή ψεύδους: Δήλωσε πρόθυμος να υποβληθεί σε τεστ πολυγράφου για να αποδείξει την αναλήθεια των ισχυρισμών.

Στο πλευρό του τάχθηκε η κόρη και βασική φροντίστριά του, Σαμάνθα Μαρκλ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση του Τομ Τζούνιορ «στημένο έργο» και πράξη απίστευτης σκληρότητας απέναντι σε έναν υπέργηρο και βαριά άρρωστο άνθρωπο. Η ίδια υποστήριξε ότι η γυναίκα στη φωτογραφία μπορεί να είναι πρώην σύντροφος του πατέρα της, όπως μια Γιαπωνέζα ονόματι Κάρολιν ή μια άλλη κοπέλα ονόματι Γκέιλ, οι οποίες ήταν ενήλικες (περίπου 30 ετών) αλλά φαίνονταν πολύ νεότερες λόγω σωματότυπου.

Η δημόσια παρέμβαση της Μέγκαν Μαρκλ και η αποξένωση

Η 45χρονη δούκισσα του Σάσεξ τοποθετήθηκε με δημόσια γραπτή δήλωση, συνδέοντας άμεσα την πολυετή ρήξη της με τον πατέρα της με τις εν λόγω πληροφορίες, δίνοντας μια νέα διάσταση που ξεπερνά την αντιπαράθεση της περιόδου του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και η σκέψη μου βρίσκεται σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση».

Αναφερόμενη στην απόφασή της να διακόψει κάθε επικοινωνία και να αποκλείσει την επαφή του πατέρα της με τα εγγόνια του, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, υπογράμμισε:

«Ελπίζω τώρα να γίνει κατανοητό ότι η απόστασή μου από τον πατέρα μου και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έχει επαφή με τα παιδιά μας είχαν έναν και μόνο λόγο: να τα προστατεύσω».

Η ίδια εξήγησε ότι είχε ενημερωθεί από τις αρχές για εξαιρετικά ανησυχητικές καταγγελίες εις βάρος του και ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως η υπόθεση διερευνάτο επισήμως, εκφράζοντας την προσδοκία να αποδοθεί δικαιοσύνη με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των ανηλίκων.

Τα πυρά στη Μέγκαν Μαρκλ και η απολογία της Scotland Yard

Ο 82χρονος εξέφρασε την έντονη οργή και τη θλίψη του για τη στάση της Μέγκαν Μαρκλ, κατηγορώντας την κόρη του ότι τον απέκλεισε χωρίς να του δώσει ποτέ τη δυνατότητα απολογίας:

«Δεν μου είπε ποτέ λέξη για αυτή την επιστολή που με κατηγορούσε για τόσο φρικτά πράγματα. Αν η Μέγκαν ή οποιοσδήποτε άλλος είχε έρθει σε μένα το 2018 και μου έλεγε για την επιστολή, θα είχα την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Γιατί δεν με ρώτησε η Μέγκαν γι’ αυτό; Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να καθαρίσω το όνομά μου».

Και πρόσθεσε με δραματικό τόνο:

«Αν είδε αυτή την απαίσια επιστολή το 2018, γιατί δεν επικοινώνησε μαζί μου ή να στείλει κάποιον να μου μιλήσει; Έχει την εξουσία να στείλει την αστυνομία ή το FBI. Γιατί να περιμένει οκτώ χρόνια; Γιατί να μου διακόπτει την πρόσβαση για μια επιστολή που περιέχει ψέματα και να μην με αφήνει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Ζητώ να δω τα εγγόνια μου πριν πεθάνω».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Σαμάνθα Μαρκλ αμφισβήτησε τους σημερινούς ισχυρισμούς της δούκισσας, υπενθυμίζοντας ότι στο ντοκιμαντέρ του Netflix (2022) ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι είχε αναλάβει την ευθύνη για τη ρήξη αποδίδοντάς την στις σκηνοθετημένες φωτογραφίες με τους παπαράτσι πριν από τον γάμο του 2018, ενώ και στη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021 η Μέγκαν είχε πει απλώς «έχασα τον πατέρα μου» χωρίς να αναφέρει τέτοιες καταγγελίες (με πηγές των Σάσεξ να αντιτείνουν ότι δεν μπορούσε νομικά να μιλήσει για εμπιστευτική αναφορά).

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Scotland Yard) παραδέχθηκε επίσημα ότι παρέλαβε επιστολή το 2019 (και όχι το 2018, με εκπρόσωπο της Μέγκαν να μιλά για χρονικό λάθος λίγων μηνών) με ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και ταξίδια σε Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες. Η Scotland Yard επιβεβαίωσε ότι κοινοποίησε τα στοιχεία στους Σάσεξ, αλλά δεν τα διαβίβασε ποτέ σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε ΗΠΑ, Μεξικό ή Φιλιππίνες, ούτε διενήργησε ποτέ ποινική έρευνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πιστοποιηθεί η γνησιότητα των αρχείων, δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση προσώπων και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 82χρονου, με τον ίδιο να δηλώνει αποφασισμένος να παλέψει μέχρι τέλους για να αποκαταστήσει την τιμή του.

Πηγή: Dailymail