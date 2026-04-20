Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λουιζιάνα, των ΗΠΑ, η είδηση πως ένας άνδρας σκότωσε οκτώ ανήλικα την Κυριακή, 19 Απριλίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις Αρχές, τα επτά από τα θύματα ήταν παιδιά του ίδιου του δράστη.

Ο δράστης είναι ο Σαμάρ Έλκινς, βετεράνος του αμερικανικού στρατού, ηλικίας 31 ετών. Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας από 1 έως 12 ετών, ανέφερε η τοπική αστυνομία, διορθώνοντας τις πρώτες αναφορές για ηλικίες από 1 έως 14 ετών.

Το φρικιαστικό περιστατικό καταγράφηκε στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα και εκτυλίχθηκε σε τρεις διαφορετικές κατοικίες. Το κίνητρο παραμένει ασαφές, αλλά θεωρείται οικογενειακής φύσης.

Ο Έλκινς σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, αφού έκλεψε ένα αυτοκίνητο και προκάλεσε καταδίωξη. Δύο γυναίκες – η μία εκ των οποίων ήταν μητέρα των παιδιών – τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η μητέρα των θυμάτων υπέστη «πολύ σοβαρά τραύματα», ενώ και η άλλη γυναίκα έχει «τραύματα που απειλούν τη ζωή της», αναφέρει το CNN. Άλλος ένας έφηβος τραυματίστηκε, αλλά δεν απειλείται η ζωή του.

Το Σάββατο, λίγες ώρες πριν δολοφονήσει τα παιδιά του, ο δράστης είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με μία από τις κόρες του, ενώ είχε άλλη μία φωτογραφία μαζί τους πριν από δύο εβδομάδες μετά την εκκλησία για την ημέρα του Πάσχα των Καθολικών.

Σε άλλες αναρτήσεις, αναφέρει η New York Post, μιλούσε για την κατάθλιψη και ζητούσε από τον Θεό «να φυλάξει το μυαλό και τα αισθήματά» του.

Το 2019, τρία χρόνια μετά την αποχώρηση από το στράτευμα, είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοχρησία, καθώς πυροβολούσε στον αέρα πολύ κοντά σε σχολικό κτήριο.