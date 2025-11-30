Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έστειλαν ισχυρά μηνύματα ειρήνης, αδελφοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των θρησκειών, με αφορμή τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την εορτή του Αγίου Ανδρέα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε τη σημασία του διαθρησκευτικού διαλόγου και επισήμανε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, αναφερόμενος ειδικά στις κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υπογράμμισε την ανάγκη δέσμευσης για την αποκατάσταση της ενότητας και αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως η προστασία του κλίματος και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με προεξάρχοντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και συλλειτουργούντα τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ’.

Με μια εικόνα–σύμβολο, από το μπαλκόνι δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ευλόγησαν το συγκεντρωμένο πλήθος αλλά και τους απανταχού χριστιανούς, κορυφώνοντας την τετραήμερη επίσκεψη του Ποντίφικα στη Μέση Ανατολή και την Κωνσταντινούπολη. Η εικόνα των δύο Προκαθημένων δίπλα–δίπλα παρουσιάστηκε ως συμπύκνωση των μηνυμάτων του ταξιδιού: ενότητα, ειρήνη και κοινή μαρτυρία.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχθηκε τον Πάπα στον ναό του Αγίου Γεωργίου, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκινά το 1964, όταν άρχισε και η επίπονη διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των δύο Εκκλησιών. «Ως διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων Ανδρέα και Πέτρου αισθανόμαστε δεμένοι με δεσμούς πνευματικής αδελφοσύνης», ανέφερε, τονίζοντας την κοινή υποχρέωση των Εκκλησιών να κηρύττουν στον κόσμο το μήνυμα της σωτηρίας.

Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η επίσκεψη «δεν είναι εθιμοτυπική», αλλά εκφράζει τη δέσμευση Ορθοδόξων και Καθολικών να αναζητήσουν τη χριστιανική ενότητα, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορικό γεγονός» και «πνευματική άνοιξη» για τις δύο Εκκλησίες. Αναφέρθηκε επίσης σε θεολογικά ζητήματα όπως το Filioque και το αλάθητο του Πάπα, σημειώνοντας ότι συζητούνται από τις αρμόδιες επιτροπές, με στόχο να επιλυθούν και «να μην σκανδαλίζουν τους πιστούς».

Το κοινό μήνυμα των δύο ηγετών επεκτάθηκε και στα μεγάλα διεθνή ζητήματα: τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και την ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών που παραμένουν στο «λίκνο της Χριστιανοσύνης». Όπως τονίστηκε, το οικουμενικό αυτό μήνυμα μπορεί να λειτουργήσει ως «συγκολλητική ουσία» ανάμεσα στις χριστιανικές κοινότητες και, εντέλει, στις δύο Εκκλησίες.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε εκκλησιαστικό επίπεδο, προσθέτοντας ότι οι δύο Εκκλησίες «καλούνται να πράξουν ακόμη περισσότερα» και να δεσμευτούν για την πλήρη αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας.

Σήμερα ολοκληρώνεται η τετραήμερη επίσκεψή του στην Τουρκία, την οποία το Βατικανό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτηρίζουν ιστορική. Το μεσημέρι ο Πάπας αναχωρεί για τη Βηρυτό, δεύτερο σταθμό του αποστολικού του ταξιδιού στη Μέση Ανατολή. Εκεί αναμένεται να διατυπώσει πιο συγκροτημένο μήνυμα για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί διώξεις, τρομοκρατικές επιθέσεις και πιέσεις από διάφορα καθεστώτα σε Συρία, Λίβανο, Ιορδανία και Παλαιστινιακά εδάφη.

Τα καίρια σημεία από τις ομιλίες των δύο Προκαθημένων

Οι δύο Προκαθήμενοι ανέδειξαν μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους ανέδειξαν τρεις κεντρικούς άξονες που αφορούν άμεσα την παγκόσμια κοινότητα:

-Το Πάσχα ως ένδειξη ενότητας και διαλόγου. Τονίστηκε ότι η κοινή ημερομηνία του Πάσχα αποτελεί ορατό σημείο ενότητας και τελικού προορισμού του διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών. Υπογραμμίστηκε πως απαιτείται «ορθόδοξη διαβούλευση» και όχι «μονοπρόσωπη διαχείριση», καθώς η αποδοχή από τον λαό θεωρείται ουσιαστικότερη από τις διακηρύξεις των Ιεραρχών.Παρατέθηκε η ιστορική εμπειρία των «εσπευσμένων και βεβιασμένων ενώσεων από πάνω», οι οποίες κατέρρευσαν, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν παρόμοια λάθη.

-Κλίμα και τεχνητή νοημοσύνη, όπου στο δεύτερο σημείο αναδείχθηκε η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με αναφορές στην πανδημία που απομάκρυνε την κοινωνία από το φυσικό περιβάλλον.Παράλληλα, επισημάνθηκε ο ραγδαίος και ανεξέλεγκτος, κατά την άποψη πολλών, ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η σχετική έκκληση του Πάπα χαρακτηρίστηκε «επίκαιρη», καθώς αφορά όλους, ανεξαρτήτως πίστης ή θρησκευτικής στάσης.

-Πόλεμοι και εκτοπισμός χριστιανικών πληθυσμών. Το τρίτο σημείο περιέλαβε αναφορά στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις τόσο προς βορρά (Ουκρανία) όσο και προς νότο (Γάζα, Συρία, Μέση Ανατολή), που χαρακτηρίστηκε «λίκνο της Χριστιανοσύνης». Τονίστηκε ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί είναι οι αυτόχθονες της περιοχής και, όπως σημειώθηκε, «δεν μπορούν να εξοριστούν από τη χώρα τους». Η ανάγκη προστασίας των κοινοτήτων αυτών αναδείχθηκε ως ζήτημα με παγκόσμια διάσταση.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφθασε στο Φανάρι περίπου στις 10:30 τοπική ώρα (9:30 ώρα Ελλάδας). Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου είναι επίσης ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες, άλλοι επίσημοι και πιστοί. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο Προκαθήμενοι ευλόγησαν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου. Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέον ΙΔ’, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.

Νωρίτερα σήμερα (30/11) το πρωί, ο Πάπας επισκέφθηκε το πατριαρχείο της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Αυτή η επίσκεψη μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Θεό για τη θαρραλέα χριστιανική μαρτυρία του αρμενικού λαού σε όλη την ιστορία, συχνά εν μέσω τραγικών περιστάσεων» ανέφερε στη σύντομη ομιλία του ο Πάπας.

Τόνισε ακόμη ότι «σε αυτή την 1.700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η επίσκεψή μου προσφέρει την ευκαιρία να τιμήσουμε το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας. Πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κοινή αποστολική πίστη προκειμένου να ανακτήσουμε την ενότητα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες μεταξύ της Εκκλησίας της Ρώμης και των αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών».

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης των Αρμενίων, Σαχάγκ Μασαλιάν, είπε στη δική του ομιλία ότι «ο αρμενικός λαός δεν ξεχνά τους Πάπες που ύψωσαν τη φωνή τους στις δύσκολες στιγμές μας, που στάθηκαν στο πλευρό των χριστιανικών κοινοτήτων που βρίσκονταν σε κίνδυνο και που υπερασπίστηκαν την αλήθεια όταν ο κόσμος δίσταζε».

Συμπλήρωσε δε ότι σήμερα, οι χριστιανοί σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετανάστευση και μείωση του πληθυσμού τους. «Σε τέτοιες εποχές, η ενότητα γίνεται απαραίτητη.

Εδώ στην Τουρκία, οι χριστιανικές κοινότητές μας ζουν ως ένα μικρό ποίμνιο, το οποίο όμως είναι πιο δεμένο με αμοιβαίο σεβασμό. Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι η χριστιανική διαίρεση πληγώνει το Σώμα του Χριστού, αλλά εμπιστευόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα θεραπεύει αυτές τις πληγές και φέρνει τις Εκκλησίες πιο κοντά, βήμα βήμα» είπε ο Πατριάρχης των Αρμενίων.

Ο Λίβανος, ο επόμενος σταθμός της περιοδείας του πάπα

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ θα ταξιδέψει σήμερα (30/11) στον Λίβανο, όπου αναμένεται να απευθύνει έκκληση για ειρήνη σε μια χώρα η οποία αποτελεί συνεχή στόχο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στο δεύτερο και τελευταίο σταθμό του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό ως προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας θα φθάσει από την Τουρκία, όπου πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη και προειδοποίησε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας κινδυνεύει εξαιτίας του ασυνήθιστα υψηλού αριθμού αιματηρών συγκρούσεων και καταδίκασε τη βία που ασκείται στο όνομα της θρησκείας. Ο Λέων αναμένεται να προσγειωθεί στις 3.45 μ.μ (τοπική ώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαρίρι της Βηρυττού). Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό και θα εκφωνήσει ομιλία προς την ηγεσία της χώρας, τη δεύτερη του πάπα προς μια ξένη κυβέρνηση.

Ο Λίβανος, ο πληθυσμός του οποίου έχει τη μεγαλύτερη αναλογία χριστιανών στη Μέση Ανατολή, συγκλονίζεται εξαιτίας της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ πήγε σε πόλεμο με τη λιβανική μαχητική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο οποίος κορυφώθηκε με μια καταστροφική ισραηλινή επίθεση.

Ηγέτες στο Λίβανο, ο οποίος φιλοξενεί ένα εκατομμύριο σύρους και παλαιστίνιους πρόσφυγες και πασχίζει επίσης να ανακάμψει από χρόνια οικονομικής κρίσης, ανησυχούν ότι τους επόμενους μήνες το Ισραήλ θα κλιμακώσει δραματικά τα πλήγματά του.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε προχθές, Παρασκευή (28/11), ότι ελπίζει πως η επίσκεψη του πάπα Λέοντα θα βοηθήσει να τερματισθούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Οι διάφορες κοινότητες του Λιβάνου καλωσόρισαν επίσης το παπικό ταξίδι, με τον κορυφαίο δρούζο ιερωμένο σεΐχη Σάμι Αμπί αλ-Μούνα να λέει πως ο Λίβανος «χρειάζεται την αναλαμπή ελπίδας που αντιπροσωπεύει η επίσκεψή του».

Κοινό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα από το Φανάρι για ενότητα και συμπόρευση

Σημειώνεται πως χθες, αμέσως μετά τη Δοξολογία στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, κατά την πρώτη αποστολική επίσκεψη του Πάπα εκτός Ιταλίας μετά την εκλογή του, υπεγράφη Κοινή Δήλωση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντος ΙΔ’

κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «στιγμή υψηλού συμβολισμού» για τις σχέσεις Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κείμενο της δήλωσης «διαπνέεται από αγάπη, ομόνοια και χριστιανικές αξίες». Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο απόσπασμα όπου οι δύο ηγέτες αναγνωρίζουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πλήρη αποκατάσταση της κοινωνίας μεταξύ των χριστιανών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτά αντιμετωπίζονται μέσω της συνέχισης του θεολογικού διαλόγου. «Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που μας ενώνει είναι η πίστη που εκφράζεται στο Σύμβολο της Νικαίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Συγκίνηση στο Φανάρι – Ιστορικές σκηνές στον ναό του Αγίου Γεωργίου

Όπως επισημάνθηκε, η κοινή δήλωση αποτελεί συνέχεια μιας μακράς διαδικασίας προσέγγισης, με τους ειδικούς να υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για «μαραθώνιο», καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν θεολογικά ζητήματα που παραμένουν δυσεπίλυτα εδώ και δεκαετίες.

Η ατμόσφαιρα στον ναό του Αγίου Γεωργίου περιγράφηκε ως ιδιαίτερα συγκινητική. Οι δύο Προκαθήμενοι έγιναν δεκτοί με απόλυτη σιγή από τους πιστούς, ενώ ακούγονταν μόνο οι καμπάνες. Κατά τη δοξολογία αντάλλαξαν θερμούς λόγους, με τον Πάπα να τονίζει τη βαθιά συγκίνησή του: «Μπαίνω σε αυτόν τον ναό με μεγάλα συναισθήματα, ακολουθώντας τα βήματα των προκατόχων μου». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι «η φιλία μας άρχισε να βαθαίνει από την ενθρόνισή μου, όταν με επισκεφθήκατε».

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επαναδιατύπωσε την πρόσκληση για κοινό προσκύνημα στη Νίκαια, την οποία είχε απευθύνει και στον Πάπα Φραγκίσκο, επιβεβαιώνοντας το πλαίσιο συνεργασίας που επιδιώκεται μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Νωρίτερα, οι δύο προκαθήμενοι εισήλθαν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τελέστηκε στη συνέχεια Δοξολογία παρουσία του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Θεοδώρου, ιεραρχών των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπροσώπων των διπλωματικών αρχών.

Κατά τη δοξολογία έγινε δέηση σε διάφορες γλώσσες υπέρ της ειρήνης και οι δύο προκαθήμενοι ανέγνωσαν μαζί το «Πάτερ ημών» στην λατινική γλώσσα.

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού υπενθύμισε ότι κατά τη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κληρικός προ της συμμετοχής του στη Θείας Ευχαριστία αναγιγνώσκει μια ευχή γνωστή ως «Καιρός», είπε στον Πάπα ότι ήλθε στη Νίκαια για να λάβει τον δικό του «Καιρό» για δύναμη και ενίσχυση, καθώς αρχίζει τη διακονία του με έκδηλη τη βούληση όπως διακονήσει την κλήση του Κυρίου για χριστιανική ενότητα, η οποία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ανέφερε ότι από τον εορτασμό της 1700ής επετείου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και εμπνευσμένοι από την προσευχή του Ιησού, ώστε όλοι οι μαθητές Του να είναι ένα, «ενθαρρυνόμαστε στην προσπάθειά μας να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών, ένα έργο που αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια του Θεού».

Βαρθολομαίος προς Πάπα: Κάλεσμα για ενίσχυση της ενότητας των Εκκλησιών

Την ανάγκη ενίσχυσης της ενότητας των Εκκλησιών και συνέχισης του διαλόγου «με αλήθεια και αγάπη» υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις δηλώσεις του προς τον Πάπα, κατά τη συνάντησή τους, κατά τη Δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Ο Πατριάρχης έκανε λόγο για μία «σημαντική για την ενιαία φωνή της Εκκλησίας», ενώ αναφέρθηκε στους προκατόχους του Πάπα, Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και Φραγκίσκο, τους οποίους χαρακτήρισε «εξαιρετικούς», σημειώνοντας ότι καθένας «με το δικό του χάρισμα» συνέβαλε στην προσέγγιση των δύο Εκκλησιών. Υπενθύμισε ότι το προσκύνημα στη Νίκαια δεν πραγματοποιήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο, «καθώς εκοιμήθη αιφνιδίως τη δεύτερη ημέρα μετά το Πάσχα της Ρώμης», όμως «η υπόσχεση εκπληρώθηκε εχθές από εμάς τους δύο».

Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι το πρώτο ταξίδι του Πάπα εκτός Ιταλίας «θα ευλογήσει τη θητεία του», καθώς επέλεξε να το πραγματοποιήσει στη Νίκαια, «στο σημείο όπου θεμελιώθηκε η βάση της πίστης μας». Παρέπεμψε, επίσης, στη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία ο ιερέας λαμβάνει την ευλογία του Χριστού πριν από τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία.

«Με αυτή τη λογική», είπε, «λαμβάνετε την ευλογία που εμείς ονομάζουμε «καιρό», ενισχύοντας το έργο σας στον ιερό αυτό χώρο».

Εστιάζοντας στην ευθύνη των δύο Εκκλησιών, ο Πατριάρχης τόνισε την ανάγκη «να διατηρήσουμε το πνεύμα και την ενότητα της ειρήνης», επισημαίνοντας ότι το ζήτημα της ενότητας «είναι πιο σημαντικό από ποτέ». Κλείνοντας, εξέφρασε «μεγάλη χαρά» για την υποδοχή του Πάπα «ως αδελφού» και ανανέωσε τη δέσμευση για κοινή προσπάθεια προς την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο.

Μήνυμα ενότητας από τον Πάπα: «Συγκινήθηκα βαθιά πατώντας στα βήματα των προκατόχων μου»

Μήνυμα ενότητας και αμοιβαίας δέσμευσης για συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών έστειλε ο Πάπας, κατά τις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Ποντίφικας εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη» για τη θερμή υποδοχή και μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε μπαίνοντας στον ναό, όπου, όπως είπε, «πάτησα στα ίδια βήματα του Παύλου ΣΤ΄, του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β΄ και, βεβαίως, του προκατόχου μου Πάπα Φραγκίσκου».

Ο Πάπας σημείωσε ότι είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει προσωπικά ορισμένους από τους προκατόχους του και να χαράξει «κοινή γραμμή» μαζί τους, όσο ήταν εν ζωή, για τα βασικά ζητήματα της Εκκλησίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους δεσμούς φιλίας που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη επίσκεψη του Πατριάρχη στη Ρώμη «ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελετής της Ευχαριστίας».

Κάνοντας αναφορά στη συμπόρευση των δύο Εκκλησιών, ο Ποντίφικας τόνισε ότι το πρωί «ζήσαμε στιγμές χάριτος» κατά τον κοινό εορτασμό των 1.700 ετών από την Πρώτη Ιερά Σύνοδο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για γεγονός που ανακαλεί «την προσευχή του Ιησού όλοι οι οπαδοί Του να είναι ενωμένοι». Υπογράμμισε ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει «με σταθερή δέσμευση».

Ο Πάπας αναφέρθηκε και στην επικείμενη εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, τονίζοντας ότι κατά τη βραδινή προσευχή «ο διάκονος προσευχήθηκε για τη σημασία της ένωσης και της ενότητας των Εκκλησιών», προσευχή που όπως ανέφερε, «θα επαναληφθεί και αύριο το πρωί».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε εκ νέου για τη φιλοξενία και απηύθυνε «τις καλύτερες ευχές» προς όλους με αφορμή τον εορτασμό του Αποστόλου Ανδρέα.

Θεία λειτουργία και προσευχή του Πάπα Λέοντα

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται μαζική θεία λειτουργία στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας ο Πάπας αναφέρθηκε στην ανάγκη εμβάθυνσης της ενότητας των Εκκλησιών και της κοινής μαρτυρίας αγάπης στον κόσμο, τονίζοντας ότι η κοινή παρουσία διαφορετικών παραδόσεων αποτελεί «παράδειγμα του πλούτου της Εκκλησίας».

Ο Ποντίφικας επεσήμανε ότι «4 διαφορετικές παραδόσεις παρούσες δείχνουν τον εκκλησιαστικό πλούτο, και οι διαφορές που υπάρχουν αποτελούν «μεγάλα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Θεού». Πρόσθεσε ότι «ενωνόμαστε όλοι γύρω από το ιερό και αυτό είναι ένα δώρο του Θεού… ένας δεσμός αήττητος εξαιτίας της χάρης του Θεού».

Σημείωσε ότι η υλοποίηση της ενότητας «εξαρτάται από εμάς, από τις δικές μας προσπάθειες» και χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τις «γέφυρες του Βοσπόρου», υπογραμμίζοντας πως «και η ενότητα χρειάζεται φροντίδα ώστε να παραμείνει στέρεη και να ξεπεράσει κάθε είδους δυσκολία».

Ο Πάπας ανέφερε ότι «η Ιερουσαλήμ αποτελεί για μας τον προορισμό μας» και κάλεσε σε ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Εκκλησιών, ώστε «να δώσουμε ένα αξιόπιστο σημάδι σε έναν κόσμο απέραντης αγάπης». Υπογράμμισε επίσης ότι «ο Οικουμενισμός πιστοποιείται στις διαθήκες και των άλλων Ομολογιών» και ότι «ο Χριστός είναι ο Σωτήρας μας… το μήνυμα αυτό παραμένει και για την Καθολική Εκκλησία αλλά και για τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες».

Αναφερόμενος στην κοινή προσευχή της προηγούμενης ημέρας, σημείωσε πως ήταν «μάρτυρας αυτής της οικουμενικής κοινωνίας», προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με τον Πάπα Ιωάννη, η θυσία μπορεί να ολοκληρωθεί και σήμερα». Τόνισε με έμφαση: «Λέμε “ναι” στην ενότητα και ας ενωθούμε όλοι».

Ο Ποντίφικας έκανε λόγο και για τη σχέση των Εκκλησιών με τα μέλη μη χριστιανικών κοινοτήτων, σημειώνοντας ότι σε έναν κόσμο με πολέμους και συγκρούσεις, οι Γραφές υπενθυμίζουν ότι «όποιος δεν αγαπά, δεν γνωρίζει τον Θεό». Κάλεσε, λοιπόν, «να προχωρήσουμε μαζί, εκτιμώντας αυτό που μας ενώνει και γκρεμίζοντας τους τοίχους της προκατάληψης και της καχυποψίας, ώστε να μεταδοθεί “ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και μια πρόσκληση να γίνουμε ειρηνοποιοί”».

Κλείνοντας, ο Πάπας συνδέθηκε με το πνεύμα της περιόδου πριν τα Χριστούγεννα, καλώντας τους πιστούς «να κατακτήσουμε αυτές τις αρχές» και να διανύσουμε «μια πορεία που θα είναι γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού». Όπως είπε, «ας παραμείνουμε προσηλωμένοι και στις δύο άκρες της γέφυρας… για να βρούμε κάποια στιγμή τους εαυτούς μας ενωμένους στον Οίκο του Κυρίου».

Δηλώσεις Πατριάρχη Αλεξανδρείας στο ΕΡΤnews: «Ιστορικές στιγμές για την ενότητα των Εκκλησιών»

Ως «πολύ σημαντική στιγμή» για τον χριστιανικό κόσμο χαρακτήρισε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Θεόδωρος Β’ όσα διαδραματίζονται στο Φανάρι με την παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ΄, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Ο Πατριάρχης μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤnews , τόνισε ότι από χθες «ζούμε, εκτός από τη λίμνη με τη Σύνοδο της Νίκαιας, σήμερα στο κέντρο της Ορθοδοξίας», σημειώνοντας ότι «συνεχίζονται αυτές οι ιστορικές στιγμές».

Αναφερόμενος στη στρογγυλή τράπεζα που προηγήθηκε στη Σύρο, επεσήμανε ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως «όχι λόγια αλλά πράξεις πρέπει να αναλάβουμε όλοι οι ηγέτες σε έναν μεγάλο αγώνα στη φτώχεια του κόσμου, στην ανέχεια και στην ειρήνη».

Για την παρουσία του Πάπα στο Φανάρι, υπογράμμισε ότι «ο Αγιώτατος έγινε δεκτός στο κέντρο της Ορθοδοξίας», ενώ χαρακτήρισε ως αποκορύφωμα την αυριανή Θεία Λειτουργία. Όπως είπε, σκοπός είναι να σταλεί ένα ενωτικό μήνυμα: «Οι Ορθόδοξοι πρέπει να αφήσουμε και να ξεχάσουμε διαφορές και, με την καρδιά μας γεμάτη αγάπη, μαζί με τη Ρωμαιοκαθολική Αδελφή Εκκλησία να δώσουμε ένα μήνυμα στον πονεμένο σύγχρονο άνθρωπο ότι η Εκκλησία δεν μένει στην ιστορία του παρελθόντος, αλλά αναλαμβάνει αγώνα να δώσει κουράγιο και δύναμη για το μέλλον».

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας πρόσθεσε ότι «ως δεύτερος θρόνος που ήρθε από την Αλεξάνδρεια ο ιεραπόστολος Πατριάρχης», οι στιγμές αυτές «θα γραφτούν στην ιστορία», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «τα χρόνια θα περνάνε και οι καρποί σιγά σιγά θα καρποφορούν».