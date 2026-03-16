Η αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν απέσυρε το αίτημά της για άσυλο στην Αυστραλία σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα επανενταχθεί στην υπόλοιπη ομάδα, στη Μαλαισία.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά που προχωρά σε αυτή την απόφαση. Πλέον, μόνο δύο άτομα – από τις αρχικές έξι παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού – έχουν ανοιχτό το αίτημα για άσυλο στην Αυστραλία, υπό τον φόβο πιθανής δίωξης σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα τους.

Οι ανησυχίες για την ασφάλειά τους προέκυψαν αφότου οι παίκτριες δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα του Κυπέλλου Ασίας γυναικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι πέντε που απέσυραν τις αιτήσεις τους αναμένεται να ενταχθούν στην υπόλοιπη ομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου η ομάδα διαμένει από τότε που αναχώρησε από το Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αυστραλός βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Ματ Θίστλγουεϊτ, δήλωσε στο Sky News ότι η κυβέρνηση σεβάστηκε την απόφαση όσων επέλεξαν να επιστρέψουν στο Ιράν, ενώ παράλληλα συνέχισε να παρέχει υποστήριξη στα δύο μέλη που εξακολουθούν να βρίσκονται στην Αυστραλία. «Πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε ο Θίστλγουεϊτ.

Η ομάδα επιδιώκει να ταξιδέψει σε άλλη χώρα από τη Μαλαισία, καθώς δεν μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Τεχεράνη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε τη Δευτέρα η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC).

Τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν παρουσίασαν την εξέλιξη ως «νίκη», αναφέροντας ότι οι παίκτριες «επιστρέφουν στη θερμή αγκαλιά της οικογένειας και της πατρίδας τους».