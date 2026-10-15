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Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι των Τιράνων και άλλων μεγάλων πόλεων της Αλβανίας, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις φοιτητών και μαθητών συνεχίζονται για τρίτη διαδοχική ημέρα.

Σοβαρά επεισόδια, επιθέσεις με πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον Υπουργείων, εμπρησμοί Τραπεζών και καταστροφές σε κυβερνητικά κτήρια συνθέτουν το σκηνικό της έντασης, με τις Αστυνομικές Δυνάμεις να απαντούν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και αύρες νερού.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, αποδίδοντας τη βία στην αντιπολίτευση.

Σφοδρές συγκρούσεις στο κέντρο των Τιράνων και επιθέσεις σε Υπουργεία

Νέος γύρος άγριων επεισοδίων ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), όταν πολυπληθείς ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν προς το Κοινοβούλιο και άλλα κυβερνητικά κτήρια.

Η ένταση επικεντρώθηκε στα Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών, Οικονομίας και Υποδομών:

Υπουργείο Οικονομικών & Οικονομίας: Διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων κάλυπταν τα πρόσωπά τους, εκτόξευσαν πέτρες, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, ακόμη και μεταλλικά κιγκλιδώματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Υπουργείο Παιδείας: Στο συγκεκριμένο σημείο καταγράφηκαν οι σοβαρότερες καταστροφές του προηγούμενου 24ώρου, με σπασμένες βιτρίνες και την εκδήλωση πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτηρίου.

Τράπεζες και κομματικά γραφεία: Φωτιές εκδηλώθηκαν σε δύο τραπεζικά καταστήματα, ενώ ζημιές υπέστησαν εμπορικές επιχειρήσεις και η έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Reuters, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, με την αστυνομία να κάνει αλλεπάλληλες εφόδους, κάνοντας χρήση νερού υπό πίεση, και χημικών για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις.

Βίντεο δείχνουν την εικόνα που επικρατεί στα Τίρανα:

Ράμα: «Δεν παραιτούμαι – Η αντιπολίτευση πίσω από τη βία»

Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις και την εξάπλωση των επεισοδίων σε άλλες πόλεις της χώρας, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα εμφανίστηκε ανένδοτος, δηλώνοντας κατηγορηματικά στο Reuters ότι δεν προτίθεται να υποβάλει την παραίτησή του.

Ο κ. Ράμα υποστήριξε ότι η συνταγματική τάξη και η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο από βίαιες μειοψηφίες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο βιντεοσκόπησε μπροστά από το κτήριο του Κολεγίου της Ευρώπης στα Τίρανα που υπέστη ζημιές, ο Πρωθυπουργός:

Υποστήριξε ότι τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης υποκινούν και καθοδηγούν τις καταστροφές. Δήλωσε ότι οι πράξεις βίας δεν εκπροσωπούν την πλειοψηφία των σπουδαστών. Επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του παραμένει ανοιχτή σε διάλογο για τα θεσμικά αιτήματα της σπουδάζουσας νεολαίας.

Οι δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού:

Από την παιδεία στο «Κίνημα των φλαμίνγκο»

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αρχικά με ακαδημαϊκά και κοινωνικά αίτια. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται έντονα για:

Το υψηλό κόστος σπουδών και διαβίωσης.

Τις υποβαθμισμένες υποδομές στα Πανεπιστήμια και την ανεπαρκή κρατική μέριμνα.

Τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και την ανεργία των νέων.

Ωστόσο, σταδιακά οι κινητοποιήσεις έλαβαν αμιγώς αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με κυρίαρχα συνθήματα κατά της διαφθοράς.

Στην κορυφή των διαμαρτυριών βρίσκονται πλέον και συλλογικότητες όπως το «Κίνημα των Φλαμίνγκο».

Το εν λόγω κίνημα έχει πρωτοστατήσει τους προηγούμενους μήνες σε συγκεντρώσεις ενάντια σε μεγάλα τουριστικά επενδυτικά σχέδια στη νότια Αλβανία, συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου project που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.