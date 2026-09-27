Ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ επισκέφθηκε την Κυριακή (27/9) τον «καταυλισμό διαμαρτυρίας» σε μια πλατεία του κέντρου της Μαδρίτης, για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στους διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, μετά την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμά της.

Οι ακτιβιστές του «δικαιώματος στη στέγη» έστησαν περίπου εκατό αντίσκηνα στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Μαδρίτης και ετοιμάζονται να περάσουν τη δεύτερη νύχτα τους εκεί.

Το Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και να απαγορευθούν οι αυξήσεις ενοικίων.

Αφορμή για το κίνημα αυτό ήταν η έξωση από την αστυνομία της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, 87 ετών, από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια.

«Η Μαρικάρμεν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» είπε ο Αλμοδόβαρ, 77 ετών, εξέχουσα προσωπικότητα της αριστερής διανόησης στην Ισπανία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση RTVE από την Πουέρτα δελ Σολ. «Η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το πρόβλημα για ούτε άλλη μια ημέρα. Οι πολιτικοί υπεύθυνοι πρέπει να το λύσουν επειδή αυτοί μας κυβερνούν», πρόσθεσε.

«Το πρόβλημα της στέγασης παραλύει την ίδια τη ζωή στην Ισπανία», πρόσθεσε ο βραβευμένος σκηνοθέτης, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση εμποδίζει πολλούς νέους να ξεκινήσουν μια ανεξάρτητη ζωή.

Μέσα σε μια δεκαετία η μέση τιμή του τετραγωνικού, στα σπίτια προς ενοικίαση, σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας τα 15,1 ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο σε θέματα κτηματαγοράς ιστότοπο Idealista. Για αγορά, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό ανέρχεται στα 2.355 ευρώ, αύξηση άνω του 50% μέσα σε δέκα χρόνια.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είπε νωρίτερα ότι η κυβέρνησή του εργάζεται εντατικά για να παρουσιάσει την επόμενη Τρίτη ένα νομοσχέδιο για τη στέγαση που θα περιλαμβάνει μέτρα για την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις.