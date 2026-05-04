Το αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία, για να συμμετάσχει στη σύνοδο της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας, χρειάστηκε να προσγειωθεί στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα χθες Κυριακή εξαιτίας «τεχνικού απροόπτου», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της κυβέρνησης της Ισπανίας.

«Η ισπανική αντιπροσωπεία θα περάσει τη νύχτα στην Άγκυρα πριν ξαναρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα) το ταξίδι προς την Αρμενία», σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση του προβλήματος που ενέσκηψε.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το αεροπλάνο του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Σάντσεθ έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στην Άγκυρα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Σάντσεθ μεταβαίνει στην αρμενική πρωτεύουσα Γερεβάν για την 8η σύνοδο της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας (ΕΠΚ), άτυπου φόρουμ το οποίο συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου, μελών της ΕΕ και μη, με μόνες εξαιρέσεις τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι έχει προσκληθεί επίσης στη σύνοδο αυτή. Θα πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή κράτους που δεν είναι ευρωπαϊκό στη σύνοδο της ΕΠΚ, ένδειξη της προσέγγισης σε εξέλιξη μεταξύ της Ευρώπης και του Καναδά, για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ είναι μάλλον ασυνήθιστα δημοφιλής στην Τουρκία, αφενός λόγω της σταθερής υποστήριξής του στην παλαιστινιακή υπόθεση τα τελευταία χρόνια και αφετέρου λόγω της εναντίωσής του στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.