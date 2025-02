Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα (28/2) ότι η Ισπανία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, με ανάρτησή του στην πλαρφόρμα X, μετά τη σύγκρουση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Thank you for your support. https://t.co/JeTBCm18uO

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025