Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του, μόλις έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, την έκανε δεκτή και πλέον αναζητεί τον τέταρτο πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Παρά τις εβδομάδες διαβουλεύσεων με εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων, η επιλογή των προσώπων για το νέο υπουργικό συμβούλιο προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από αντιπάλους όσο και από συμμάχους της κυβέρνησης.

Η σύνθεση του σχήματος θεωρήθηκε είτε υπερβολικά δεξιά είτε ανεπαρκής, εντείνοντας τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης, σε μια περίοδο που η Γαλλία βιώνει βαθιά πολιτική κρίση και το κοινοβούλιο παραμένει κατακερματισμένο, χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Η πολιτική αστάθεια στη χώρα έχει επιδεινωθεί από την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2022, καθώς κανένα κόμμα ή συμμαχία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σχολιάζοντας την παραίτηση Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, δήλωσε στο BFM-TV ότι ο «εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε πραγματικά περιθώρια ελιγμών».

Υποστήριξε ότι «την κυβέρνηση ουσιαστικά τη συνέθεσε ο ίδιος ο Μακρόν», κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι «δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης». Ο Μπαρντέλα τόνισε πως «δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς προσφυγή στις κάλπες και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης».