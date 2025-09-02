Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν σήμερα (02/09), διμερή συνάντηση στο Πεκίνο, όπως μεταδίδει το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, Νέα Κίνα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή (31/08), κατά τη διάρκεια της οποίας, συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν.

Αύριο Τετάρτη (03/09), αναμένεται να παραστεί σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, για την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.