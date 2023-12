Χιόνι, χιονοθύελλες και πολικές θερμοκρασίες σημειώνονται στη βόρεια Κίνα σε ένα από τα σφοδρότερα ίσως κύματα ψύχους τον Δεκέμβριο αναγκάζοντας τις αρχές της πρωτεύουσας να αναστείλουν τα δρομολόγια των τρένων, να κλείσουν τα σχολεία και να καλέσουν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Μια μάζα ψυχρού αέρα κατευθύνθηκε στο Πεκίνο από τα δυτικά, το δεύτερο ψυχρό κύμα αυτή την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

All primary and middle schools and kindergarten in China’s #Zhengzhou and #Jinan will be temporarily closed today due to the #snowstorm , CCTV reported. Zhengzhou issued a red alert for the snowstorm today and the snow level at the Zhengzhou Station reached 14.2 millimeters in the… pic.twitter.com/EbwjZMJHqD

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι αρχές της πρωτεύουσας εξέδωσαν τη δεύτερη υψηλότερη προειδοποίηση κινδύνου, για χιονοθύελλες που θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την Πέμπτη–τη μοναδική τέτοια προειδοποίηση μέχρι στιγμής στη χώρα.

Για να αποφευχθεί το χάος από τον αναμενόμενο γύρο χιονοπτώσεων “διαρκείας”, η πόλη αυτή των σχεδόν 22 εκατομμυρίων κατοίκων έκλεισε όλα τα σχολεία από σήμερα και επέβαλε τηλεκπαίδευση.

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους ευέλικτες εργασιακές συνθήκες και τους ζήτησαν να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Αξιοθέατα στο ορεινό και δυτικό τμήμα της χώρας έχουν προσωρινά κλείσει.

Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις με βασικές πόλεις, όπως το εμπορικό κέντρο της Σανγκάης, η Χανγκζού και η Ουχάν, ανεστάλησαν. Τα τρένα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν κινούνται με μικρότερη ταχύτητα προκαλώντας καθυστερήσεις.

Central China is experiencing the largest snowstorm this year. Zhengzhou, the capital of Henan Province, has already seen 3.3mm of snowfall in one hour. pic.twitter.com/GfaC0PJjeY

Ωστόσο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου συνεχίζει να λειτουργεί.

Το Πεκίνο αναμένει θερμοκρασίες έως και μείον 18 βαθμούς Κελσίου αυτό το σαββατοκύριακο σε σχέση με τον μέσο όρο στα μέσα Δεκεμβρίου που είναι οι μείον 8 .

Ακόμη και η Σανγκάη στα νότια, που τώρα έχει καλοκαιρία με 20 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να αντιμετωπίσει κακοκαιρία και το θερμόμετρο το Σάββατο και την Κυριακή να δείξει έως και μείον 4.

Περισσότεροι από 6.000 διασώστες βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο έκτακτων οδικών διασώσεων και τουλάχιστον 5.800 εκχιονιστικά μηχανήματα και εξοπλισμός για την απομάκρυνση του χιονιού είναι στη διάθεσή τους.

On December 11, there was a heavy snowstorm late at night in Zhengzhou, Henan, China. Crows were flying in the sky, and it was snowing and thundering. 12月11日,中国河南郑州深夜暴雪,空中乌鸦乱飞,一边下雪一边打雷 #ThunderSnow #Globeweather pic.twitter.com/pq0feWanS3

Οι αρχές της πόλης επιστράτευσαν εθελοντές για να καθαρίσουν το χιόνι από τους δρόμους με φτυάρια πέραν των 73.000 υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά. Επίσης ζήτησαν να αυξηθεί η θερμοκρασία στα συστήματα εσωτερικής θέρμανσης.

Η τελευταία φορά που το Πεκίνο βίωσε τόσο ψυχρές συνθήκες ήταν στις 7 Ιανουαρίου του 2021, όταν η θερμοκρασία είχε πέσει στους μείον 19,6 βαθμούς Κελσίου.

Το ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί στα χρονικά της πόλης είναι μείον 27,4 βαθμοί Κελσίου στις 22 Φεβρουαρίου του 1966.

Το ψυχρό κύμα αυτής της εβδομάδας, σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές συνθήκες πριν από μια εβδομάδα, αντανακλά τις πρόσφατες ραγδαίες μεταπτώσεις της θερμοκρασίας.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες στο Πεκίνο εδώ και δεκαετίες, σε μια χρονιά με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κι ενώ η βόρεια Κίνα αντιμετωπίζει ψυχρότερες από το συνηθισμένο καιρικές συνθήκες, η Χανγκτζού θα ξεκινήσει επισήμως τον χειμώνα στις 16 Δεκεμβρίου, με δύο εβδομάδες καθυστέρηση — το αργότερο χρονικά από το 1951 που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία.

If you’re missing #snow like I am, these photos may help.

And another decent snowstorm ahead for parts of northern China. https://t.co/ZIa4acjH8V

— Jonathan Erdman (@wxjerdman) December 12, 2023