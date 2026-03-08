Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι χαρακτήρισε τη χώρα του υπερασπιστή της ειρήνης και της σταθερότητας, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν, υιοθετώντας παράλληλα συμφιλιωτικό τόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των ηγετών των δύο χωρών.

«Αυτός ήταν ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και δεν ωφελεί κανέναν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Κυριακή, στο περιθώριο της ετήσιας συνεδρίασης της νομοθετικής εξουσίας της χώρας.

Ο Γουάνγκ, επαινώντας την Κίνα ως «τη σημαντικότερη δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και δικαιοσύνης στον κόσμο», επανέλαβε την έκκληση του Πεκίνου για άμεση κατάπαυση του πυρός, προκειμένου «να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης και η εξάπλωση των φλογών του πολέμου».

«Όλα τα μέρη πρέπει να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω ισότιμου διαλόγου», πρόσθεσε.

Η αυξανόμενη ανησυχία της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν έρχεται τη στιγμή που ο κορυφαίος ηγέτης της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο Πεκίνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου προς το τέλος του μήνα. Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα σημαντικών ζητημάτων, από τις εμπορικές τριβές έως το ζήτημα της Ταϊβάν.

Ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στις επικείμενες συνομιλίες προσθέτει πλέον ο ταχέως κλιμακούμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι ηγέτες του Ιράν διατηρούν εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με το Πεκίνο. Η Κίνα όπως και πολλές άλλες χώρες, παρακολουθεί με ανησυχία τη δολοφονία του ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και το πλήγμα που δέχεται η παγκόσμια οικονομία από την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν, ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο με «άνευ όρων παράδοση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις του.

με πληροφορίες από: CNNi