Eντυπωσιακό και πλουσιοπάροχο, θα είναι το μενού που θα παραθέσει στο Πεκίνο ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στους ομολόγους του άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και οι ηγέτες Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν).

Το μενού, που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Wen Wei Po, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, περιλαμβάνει μια σειρά από πιάτα, που αντλούν έμπνευση, τόσο από την κινεζική παράδοση, όσο και από διεθνείς κουζίνες.

Οι γεύσεις παντρεύονται και ο στόχος των σεφ είναι να δημιουργήσουν γευστικές πανδαισίες και να εντυπωσιάσουν, τόσο σε γευστικό. όσο και σε αισθητικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα το μενού περιλαμβάνει:

– Κοτόσουπα με κρέας κοχυλιού και βολβούς κρίνου

– Ψητές κοτολέτες αρνιού

– Τηγανητός αστακός με καβούρι, αυγοτάραχο και ασπράδι αυγού

– Διάφανος ζωμός χτένι με ανάμεικτα μανιτάρια

– Ψητός σολομός μαριναρισμένος σε αλάτι με κρεμώδη σάλτσα μουστάρδας

Επίσης, θα συμπεριληφθούν τηγανητό ρύζι, κέικ μπιζελιών και κέικ μάνγκο, καθώς και δύο επιλογές κόκκινου και λευκού κρασιού, από την επαρχία Χεμπέι της Κίνας.