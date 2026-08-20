Ένα ρομπότ έχασε τον έλεγχο μπροστά σε όλους στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής του 2026 στο Πεκίνο, με πλάνα να δείχνουν το μηχάνημα να χτυπιέται βίαια στο έδαφος αφού, σύμφωνα με αναφορές, απενεργοποιήθηκε το τηλεχειριστήριό του.

Οι χειριστές έσπευσαν στο σημείο, αλλά εκείνο συνέχιζε να δυσκολεύεται να απενεργοποιηθεί.

Τη μια στιγμή ήταν μια άψογη επίδειξη και την άλλη απόλυτο χάος.

Μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη και τα πιο προηγμένα μηχανήματα μπορούν να γίνουν απρόβλεπτα τη στιγμή που τα συστήματα ελέγχου καταρρέουν.