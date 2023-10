Ένας υπάλληλος της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ διεξάγεται έρευνα για το κίνητρο της επίθεσης, που δεν έλαβε χώρα στην πρεσβεία.

«Ο υπάλληλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και είναι σε σταθερή κατάσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Israeli diplomat stabbed in China. Official who works at Israel’s Embassy in Beijing rushed to hospital after the attack, reportedly in retaliation for Tel Aviv’s regime flattening Gaza Strip.

+18 Warning! pic.twitter.com/tXshoyvu4D

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) October 13, 2023