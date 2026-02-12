Η Ζιζέλ Πελικό έγινε παγκόσμιο σύμβολο το 2024, κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην συζύγου της και των δεκάδων ανδρών που τη βίασαν στο σπίτι της στη νότια Γαλλία, ενώ ήταν ναρκωμένη. Μια δίκη που έμεινε στην ιστορία, και απασχόλησε την παγκόσμια κοινή γνώμη, τόσο λόγω της σοκαριστικής φύσης της υπόθεσης, όσο και λόγω του θάρρους που έδειξε η 73χρονη γυναίκα, η οποία επέλεξε να εκτεθεί η ίδια στη δημόσια σφαίρα, ώστε να εκθέσει και τους βιαστές της, προκειμένου – όπως είπε – η «ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

Μετά από όλες αυτές τις βίαιες αλλαγές στη ζωή της, η Πελικό επέλεξε να δώσει την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή της στο κανάλι France 5. «Η ντροπή κολλάει πάνω σου, κολλάει στο δέρμα σου. Και αυτή η ντροπή είναι μια διπλή πρόκληση, γιατί είναι και ο πόνος που προκαλείς στον εαυτό σου», είπε αρχικά, αναφερόμενη στη σεξουαλική κακοποίησή της.

«Είπα στον εαυτό μου ότι η καταπολέμηση της ντροπής σε ατομικό επίπεδο είναι ταυτόχρονα ένας συλλογικός αγώνας. Σκέφτηκα ότι αν μπορέσω να το κάνω εγώ, θα μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι… Το μήνυμά μου είναι ένα μήνυμα ελπίδας προς όλα τα θύματα: να μην ντρέπονται ποτέ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στις 17 Φεβρουαρίου, θα κυκλοφορήσουν σε 22 γλώσσες τα απομνημονεύματά της με τίτλο: «Ένας ύμνος στη ζωή». Στο βιβλίο αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της, τον βασικό υπεύθυνο για όσα της συνέβησαν. Για τον Ντομινίκ Πελικό λέει ότι κάποτε τον θεωρούσε «σπουδαίο άνθρωπο», με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της επί 50 χρόνια, αποκτώντας τρία παιδιά και εγγόνια.

Για τη Ζιζέλ, που πλέον έχει αλλάξει το επίθετό της, ο κόσμος της κατέρρευσε στις 2 Νοεμβρίου 2020 όταν της είπαν για πρώτη φορά ότι ο τότε σύζυγός της τη νάρκωνε κατ’ επανάληψη και προσκαλούσε άγνωστους άνδρες στο σπίτι τους για να τη βιάζουν, ενώ εκείνος έβγαζε φωτογραφίες και βίντεο.

Ο Ντομινίκ Πελικό είχε κληθεί από την Αστυνομία, όταν υπάλληλος ασφαλείας σε σούπερ μάρκετ, τον έπιασε να βιντεοσκοπεί κρυφά κάτω από γυναικείες φούστες. Η Ζιζέλ τον συνόδευσε στο Τμήμα, όμως δεν είχε ιδέα τι την περίμενε. «Θα σας δείξω φωτογραφίες και βίντεο που δεν θα σας αρέσουν. Αυτή είστε εσείς», της είπε ο αξιωματικός Λοράν Περέ.

Στο βιβλίο ανακαλεί τις πρώτες σκέψεις που έκανε βλέποντας τα σοκαριστικά τεκμήρια: «Δεν αναγνώριζα τα άτομα. Ούτε εκείνη τη γυναίκα. Το μάγουλό της ήταν τόσο πλαδαρό. Το στόμα της τόσο άτονο. Ήταν μια πάνινη κούκλα», γράφει στο βιβλίο. Και συμπληρώνει: «Ο εγκέφαλός μου σταμάτησε να λειτουργεί στο γραφείο του Υπολοχαγού Περέ».

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Γαλλία, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Η Ζιζέλ Πελικό έγινε διεθνώς γνωστή όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία, επιλέγοντας μια ανοιχτή δίκη.

Επί πάνω από μία δεκαετία, ο σύζυγός της θρυμμάτιζε υπνωτικά και αγχολυτικά χάπια και τα έριχνε στον πουρέ της, στον καφέ ή το παγωτό που έτρωγε η Ζιζέλ. Μόλις εκείνη έχανε τις αισθήσεις της, άνοιγε την πόρτα και έβαζε στο σπίτι τους, στο χωριό Μαζάν της νοτιοανατολικής Γαλλίας όπου είχαν εγκατασταθεί από το Παρίσι, για να περάσουν τα χρόνια της σύνταξής τους, δεκάδες άνδρες για να τη βιάσουν.

Συνολικά, 51 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Η Πελικό εξομολογήθηκε ότι αν ήταν 20 χρόνια νεότερη, ίσως να μην είχε καταφέρει να πάρει την απόφαση για ανοιχτή δίκη. «Ίσως να μην τολμούσα», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Θα φοβόμουν τα βλέμματα. Αυτά τα καταραμένα βλέμματα, τα οποία μια γυναίκα της γενιάς μου έπρεπε πάντα να αντιμετωπίζει, αυτά τα καταραμένα βλέμματα που σε κάνουν να διστάζεις το πρωί ανάμεσα σε παντελόνι και φόρεμα, που σε ακολουθούν ή σε αγνοούν, σε κολακεύουν και σε ντροπιάζουν. Αυτά τα καταραμένα βλέμματα που υποτίθεται ότι σου λένε ποια είσαι, τι αξίζεις και μετά σε εγκαταλείπουν καθώς μεγαλώνεις».

Αλλά, εξήγησε ότι αν είχε διατηρήσει το δικαίωμά της για μια δίκη «κεκλεισμένων των θυρών», όπως συνήθως συμβαίνει σε υποθέσεις βιασμών, θα είχε προστατεύσει τους κακοποιητές της, ενώ εκείνη θα ήταν μόνη στο δικαστήριο απέναντί τους. Θα ήμουν «έρμαιο των λεγομένων τους, των ψεμάτων τους, της δειλίας τους και της περιφρόνησής τους».

«Κανείς δεν θα ήξερε τι μου είχαν κάνει. Ούτε ένας δημοσιογράφος δεν θα ήταν εκεί για να γράψει τα ονόματά τους δίπλα στα εγκλήματά τους. Πάνω απ’ όλα, ούτε μια γυναίκα δεν θα μπορούσε να μπει και να καθίσει στην αίθουσα του δικαστηρίου για να νιώσει λιγότερο μόνη», γράφει η Πελικό στο βιβλίο της.

Παρά τα όσα οδυνηρά βίωσε και παρότι δεν του είχε απευθυνθεί ποτέ άμεσα στη δίκη, δήλωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τον πρώην σύζυγός της στη φυλακή ως μέρος της θεραπείας της, για να τον κοιτάξει στα μάτια και να τον ρωτήσει: «Γιατί το έκανες αυτό;». Αναφερόμενη στον γάμο της είπε ότι τα συναισθήματα είναι προδοσίας και αγανάκτησης, αλλά εξακολουθεί να θέλει να κρατήσει χαρούμενες αναμνήσεις, επειδή είναι το μόνο που έχει από τη ζωή της.

Η υπόθεση προκάλεσε ρήγματα και στην οικογένειά της, ενώ τόνισε ότι είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι «μια τραγωδία φέρνει μια οικογένεια κοντά». Η σχέση με την κόρη της βελτιώνεται σταδιακά, ενώ ο γιος της χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Όπως σημειώνει, τα παιδιά της βιώνουν διαφορετικά το τραύμα, καθώς δεν επέλεξαν τον πατέρα τους.

Σε μια ακόμα προσωπική της εξομολόγηση για τη νέα ζωή που ζει, είπε αναφερόμενη στον νέο της σύντροφο: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κατάφερνα να ερωτευτώ ξανά».

Η κυκλοφορία του βιβλίου, που συνυπογράφει με τη Γαλλίδα συγγραφέα Ζιντίτ Περινιόν, θεωρείται μεγάλο εκδοτικό γεγονός. Την αγγλική εκδοχή του audiobook θα αφηγηθεί η Έμα Τόμσον. Η Βρετανίδα ηθοποιός χαρακτήρισε την ιστορία «απολύτως συγκλονιστική», παραδεχόμενη ότι ήταν «δύσκολο να τη διαβάσει δυνατά», όμως, όπως σημείωσε, εμπνέει «θάρρος και συμπόνια, αλλά κυρίως απαιτεί αλλαγή».