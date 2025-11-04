Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε η Νάνσι Πελόζι, καθώς στο πλαίσιο συνέντευξής της τον χαρακτήρισε «άθλιο πλάσμα».

Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, προέβη σε έναν ασυνήθιστο γι’ αυτήν χαρακτηρισμό, προκαλώντας αντιδράσεις από τους συντηρητικούς, με τα όσα είπε στο CNN.

«Είναι απλώς ένα άθλιο πλάσμα, το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη Γη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύετε ότι είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη γη;» ρώτησε ο δημοσιογράφος.

«Ναι, το πιστεύω. Επειδή είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν σέβεται το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πραγματικότητα, έχει μετατρέψει το Ανώτατο Δικαστήριο σε ένα παράνομο δικαστήριο. Έχει καταργήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει καταστείλει τον Τύπο, έχει τρομάξει τους ανθρώπους που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα».

Π.Π.

Πηγή: CNN