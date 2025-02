Άνδρας οπλισμένος με πιστόλι πήρε ομήρους μέσα σε νοσοκομείο στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει αστυνομικό και τραυματίσει άλλους πέντε ανθρώπους και κατόπιν πέσει νεκρός όταν επενέβησαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο ένοπλος μπήκε στο νοσοκομείο UPMC Memorial στην Υόρκη, στην πολιτεία Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά), και κατευθύνθηκε απευθείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου πήρε ομήρους μέλη του προσωπικού, εξήγησε ο επικεφαλής της εισαγγελίας της κομητείας της Υόρκης, ο Τιμ Μπάρκερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού και επιστάτης τραυματίστηκαν από τα πυρά του, ενώ γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά όταν σφαίρα πέρασε ξυστά από το σώμα του.

