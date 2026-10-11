Ένοπλος δολοφόνησε οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μέσα και γύρω από σπίτι στην Ίρι, πόλη στη βόρεια αμερικανική πολιτεία Πενσιλβάνια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι ο φερόμενος ως δράστης κατά τα φαινόμενα κατόπιν αυτοκτόνησε.

BREAKING: A mass shooting in Erie, Pennsylvania has left multiple people dead, including two children. A local affiliate reports nine dead, but that number has not been independently confirmed. Witnesses say the suspect was seen firing a gun before going into a house Friday night. A SWAT team arrived and tried to get him to surrender, but more shots were heard from inside. Police say the suspect is dead from an apparent self-inflicted gunshot wound and there is no ongoing threat to the public. Officers called it one of the most heartbreaking scenes they have ever encountered. The victims haven’t been identified, and there is no known motive yet. Pray for the families, the children, and the officers who walked into that house. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 10, 2026

Η αστυνομία κλήθηκε να μεταβεί επιτόπου περί τις 17:00 την Παρασκευή (σ.σ. τοπική ώρα· μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ώρα Ελλάδας) αφού αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν ότι άνδρας οπλισμένος με πιστόλι πυροβόλησε έξω από κατοικία, προτού μπει ξανά μέσα.

Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στον δρόμο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Ίρι, τον Ρικ Λόρα, ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί μέσα στο σπίτι προτού βγει έξω και δολοφονήσει τις δύο γυναίκες, 51 και 37 ετών.

Όταν έφθασαν αστυνομικοί επιτόπου, ο ύποπτος είχε οχυρωθεί μέσα στο οίκημα, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί καθώς τον προέτρεπαν να παραδοθεί.

Όταν μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τα άψυχα σώματα άλλων έξι θυμάτων. Ανάμεσά τους ήταν αγοράκι πέντε ετών και κοριτσάκι –βρέφος 10 μηνών–, ανέφερε ο Ρικ Λόρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Σάββατο το απόγευμα.

«Ο ύποπτος (…), 45 ετών, βρέθηκε στον πρώτο όροφο, νεκρός, με τραύμα από σφαίρα που κατά τα φαινόμενα προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του», εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Nine people dead, including the shooter, are dead after a mass shooting in Erie, Pennsylvania. The shooter opened fire on a residential street of tightly packed houses, killed people outside and inside — including children — then shot himself. No civilian stopped him. Police arrived after it was over.

Missed shots don’t disappear. This isn’t an action movie. “Good guy with a gun” is a slogan, not a plan. — Ezequiel Aguilar (@EzequielAguilar) October 10, 2026

Επτά από τα θύματα είχαν συγγενική σχέση, το όγδοο ήταν οικογενειακός φίλος, ανέφερε ακόμη ο Ρικ Λόρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις για το κίνητρο αυτή τη στιγμή», ωστόσο το φονικό φαίνεται πως οφειλόταν σε κάποιου είδους οικογενειακό δράμα.

Στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η δήμαρχος Ντάρια Ντέβλιν τόνισε πως σκέφτεται τους κατοίκους της Ίρι που δοκιμάζονται από αυτή την «τραγωδία».

Αναφέρθηκε στους «γείτονες που παρακολούθησαν» τη σκηνή, στους «συγγενείς και τους φίλους» των θυμάτων, στους αστυνομικούς και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών που έσπευσαν επιτόπου και «στους άλλους που πασχίζουν να βγάλουν κάποιο νόημα από αυτό το τόσο τραγικό» επεισόδιο στην πόλη.