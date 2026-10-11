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Ένοπλος δολοφόνησε οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μέσα και γύρω από σπίτι στην Ίρι, πόλη στη βόρεια αμερικανική πολιτεία Πενσιλβάνια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι ο φερόμενος ως δράστης κατά τα φαινόμενα κατόπιν αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία κλήθηκε να μεταβεί επιτόπου περί τις 17:00 την Παρασκευή (σ.σ. τοπική ώρα· μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ώρα Ελλάδας) αφού αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν ότι άνδρας οπλισμένος με πιστόλι πυροβόλησε έξω από κατοικία, προτού μπει ξανά μέσα.

Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στον δρόμο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Ίρι, τον Ρικ Λόρα, ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί μέσα στο σπίτι προτού βγει έξω και δολοφονήσει τις δύο γυναίκες, 51 και 37 ετών.

Όταν έφθασαν αστυνομικοί επιτόπου, ο ύποπτος είχε οχυρωθεί μέσα στο οίκημα, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί καθώς τον προέτρεπαν να παραδοθεί.

Όταν μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τα άψυχα σώματα άλλων έξι θυμάτων. Ανάμεσά τους ήταν αγοράκι πέντε ετών και κοριτσάκι –βρέφος 10 μηνών–, ανέφερε ο Ρικ Λόρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Σάββατο το απόγευμα.

«Ο ύποπτος (…), 45 ετών, βρέθηκε στον πρώτο όροφο, νεκρός, με τραύμα από σφαίρα που κατά τα φαινόμενα προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του», εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Επτά από τα θύματα είχαν συγγενική σχέση, το όγδοο ήταν οικογενειακός φίλος, ανέφερε ακόμη ο Ρικ Λόρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «πολύ νωρίς για να κάνουμε υποθέσεις για το κίνητρο αυτή τη στιγμή», ωστόσο το φονικό φαίνεται πως οφειλόταν σε κάποιου είδους οικογενειακό δράμα.

Στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η δήμαρχος Ντάρια Ντέβλιν τόνισε πως σκέφτεται τους κατοίκους της Ίρι που δοκιμάζονται από αυτή την «τραγωδία».

Αναφέρθηκε στους «γείτονες που παρακολούθησαν» τη σκηνή, στους «συγγενείς και τους φίλους» των θυμάτων, στους αστυνομικούς και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών που έσπευσαν επιτόπου και «στους άλλους που πασχίζουν να βγάλουν κάποιο νόημα από αυτό το τόσο τραγικό» επεισόδιο στην πόλη.

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