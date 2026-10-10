Θλίψη έχει προκαλέσει η νέα πολύνεκρη τραγωδία με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (09/10) στην πόλη Ίρι της Πενσυλβάνια, στις ΗΠΑ.

Ένοπλος άνοιξε πυρ, αφαιρώντας τη ζωή σε εννέα συνολικά ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά και μία έγκυος γυναίκα, προτού ταμπουρωθεί στο εσωτερικό του σπιτιού και αυτοκτονήσει κατά την επέμβαση της ειδικής ομάδας SWAT.

Πώς έγινε η τραγωδία στην οδό Perry Street

Το περιστατικό άρχισε να εκτυλίσσεται λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα), στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ίρι στην Πενσυλβάνια. Οι τηλεφωνικές γραμμές της αστυνομίας κατακλύστηκαν από κλήσεις κατοίκων της οδού Perry Street που ανέφεραν συνεχείς πυροβολισμούς.

Όταν τα πρώτα περιπολικά έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί αντικρίσαν ένα φρικτό θέαμα: δύο γυναίκες κοίτονταν νεκρές στον δρόμο, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας οπλισμένος με πιστόλι είχε βγει στον δρόμο, πυροβόλησε εν ψυχρώ τις δύο γυναίκες και στη συνέχεια επέστρεψε εσπευσμένα στο εσωτερικό της κατοικίας.

Η πολύωρη πολιορκία και η επέμβαση της ειδικής ομάδας SWAT

Αμέσως οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα και κάλεσαν ενισχύσεις, καθώς υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι εντός του σπιτιού βρισκόταν εγκλωβισμένοι.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ειδική ομάδα SWAT, ενώ διαπραγματευτές της αστυνομίας επιχειρούσαν επί ώρες μέσω μεγαφώνων να πείσουν τον ένοπλο να παραδοθεί.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, σημειώθηκαν επιπλέον ριπές πυροβολισμών που ακούγονταν από το εσωτερικό του κτιρίου.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν έφοδο και να εισβάλουν στο σπίτι, ήρθαν αντιμέτωπες με μια ανείπωτη τραγωδία:

Τα θύματα: Στους χώρους της κατοικίας εντοπίστηκαν νεκροί άλλοι έξι άνθρωποι. Ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο παιδιά και μία έγκυος γυναίκα .

Στους χώρους της κατοικίας εντοπίστηκαν νεκροί άλλοι έξι άνθρωποι. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και μία . Ο δράστης: Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός, με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστών να δείχνουν ότι αυτοκτόνησε με το όπλο του.

«Μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές που έχουμε αντικρίσει»

Συντετριμμένος από την εικόνα που αντίκρισαν οι άνδρες του, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ίρι, Ρικ Λόρα, προέβη σε συγκινησιακά φορτισμένες δηλώσεις:

«Θέλω να είμαι ειλικρινής με την κοινότητά μας. Πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες και σπαρακτικές σκηνές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι αστυνομικοί και οι ερευνητές μας. Η απώλεια ανθρώπινων ζωών είναι συντριπτική και οι συνθήκες που εξετάζουμε είναι βαθιά συγκλονιστικές», τόνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Ο Ρικ Λόρα διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι ο δράστης είναι νεκρός και ότι δεν υφίσταται πλέον καμία ενεργή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη

Αν και ο επίσημος απολογισμός αναμένεται να ανακοινωθεί από τις αρχές, τα αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης (με πρώτο το Erie News Now) μεταδίδουν ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δράστη.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων και του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι ερευνητές της Ασφάλειας επιχειρούν να διακριβώσουν τόσο τις συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις που συνέδεαν τον ένοπλο με τα θύματα, όσο και τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα των όσων συνέβησαν.